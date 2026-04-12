La fe en Marc Márquez hace dudar a Aprilia

Nadie se fía de lo que puede hacer el vigente campeón de MotoGP: "Marc es un campeón por la mentalidad que tiene"

"Perdimos unos veinte puntos en los sprints. Cuando tu rival es Márquez, y sabes que no está en plena forma, no deberías darle ninguna ventaja, porque sabes que se recuperará", señalaba en La Gazzetta dello Sport el máximo responsable de la división de competición de Aprilia, Massimo Rivola.

Aún teniendo claramente la mejor moto y ver que su rival no se ha recuperado de la grave lesión del pasado año, en Aprilia no se fían de Marc Márquez. Saben a quien tienen enfrente y que, históricamente, ha ido a más en su rendimiento y ha sido constante cuando MotoGP ha llegado a Europa. Y, por eso, son cautos pese a la superioridad que han manifestado hasta ahora.

Las victorias de Marco Bezzecchi los domingos en las tres primeras carreras y el doblete en la última han hecho que las críticas cayeran en Ducati en general y en Márque zen particular. Sin embargo, desde Borgo Panigale ya avisan que no está todo dicho y no sólo Rivola teme que Márquez saque el 'monstruo' que lleva dentro y le dé la vuelta a la situación.

Marc Márquez, algo "legendario"

"Marc es un campeón por la mentalidad que tiene. Seguro que ha tenido muchos días oscuros, meses y años, dudando de sí mismo. Es la mente, que es algo extraño. Él ha sido capaz de superar las barreras del dolor, de la duda y de todo lo que se le pasara por su mente. Creo que aunque no seas un fan del Motor, lo que hizo fue legendario", advierte otro gran campeón que superó una lesión que casi le retira y, luego, fue cinco veces campeón de 500cc en el siglo pasado.

Mick Doohan sabe de lo que habla cuando dice que este año no hay nada decidido con tan poco disputado. Marc Márquez, pese a las limitaciones, a reventar la rueda en Tailandia o a la caída y la sanción de Austin ya ha ganado un sprint y tuvo que ceder la primera plaza en el otro. "Creo que es pronto para hablar aún en esta temporada. Veremos lo que pasa. Lo que no entiendo es con Ducati. No estoy seguro de si Aprilia dio un gran paso o si Ducati perdió terreno", afirma el australiano.

De hecho, las opciones que da a que pueda cambiar el signo del Mundial de MotoGP van más encaminadas a lo que puede ofrecer Marc Márquez que la mejoría de Ducati con respecto a las Aprilia. Sabe que, mentalmente, pocos pueden aguantar lo que es capaz de soportar el piloto de Cervera. Nadie tiene esa "fortaleza mental" para esperar su momento y aprovecharlo. "Venir de la posición de dominio que tenía antes del accidente -de 2020-, pasar por eso y hacer una temporada en la que no estaba luchando por el Mundial, porque sabía que el Mundial estaba fuera de su alcance, pero se mantuvo centrado a largo plazo", afirma Mick Doohan.