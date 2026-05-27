MotoGP 2026 GP de Italia | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello

Una Sprint a 11 vueltas y una carrera dominical de 23 servirá para ver de nuevo en acción a los principales favoritos de este Mundial de MotoGP 2026. Álex Márquez y Zarco son las dos principales ausencias. Marc Márquez está pendiente del 'OK' de Angel Charte, médico oficial del campeonato

Los italianos Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio y Francesco Bagnaia llegan a un circuito 'amigo', el de Mugello, escenario del Gran Premio de Italia de MotoGP, séptima cita del campeonato del mundo de motociclismo, como principales referentes de los pilotos italianos y en donde reaparecerá el español Marc Márquez, siempre y cuando reciba el 'OK' de Angel Charte (médico oficial del campeonato).

Desde su ausencia en el Gran Premio de Francia y tras su intervención quirúrgica, el vigente campeón del mundo y último vencedor en Mugello, deberá pasar por la Comisión Médica de los grandes premios para recibir el 'apto' de la misma. Un paso que no parece complicado que consiga Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quien siempre sigue un riguroso proceso de recuperación de sus lesiones y que ha decidido regresar en un trazado considerado muy 'físico' para todos los pilotos, seguramente centrado en comenzar a recuperar los 85 puntos que se ha dejado por el camino en este inicio de temporada respecto al líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi.

Pero en el Gran Premio de Italia de MotoGP 2026 también habrá que contar con dos ausencias importantes: la de Álex Márquez, tras su incidente con Acosta y Di Giannantonio (también se perderá, como mínimo, la visita a Balaton Park) y la de Johann Zarco, por su accidente con Bagnaia y Marini (deberá esperar al menos dos semanas para ser operado).

Así es el Autódromo de Mugello

En cuanto a los horarios, el Gran Premio de Italia de MotoGP tendrá los habituales para España, al tratarse de ronda en territorio europeo. El certamen se celebrará en el Autódromo de Mugello, que es una pista de longitud más larga que corta dentro del calendario del Mundial de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Italia serán, en la categoría reina, a 23 vueltas la larga del domingo, y a 11 la sprint del sábado.

Cabe recordar que el Autódromo de Mugello es propiedad de Ferrari y está ubicado en un magnífico emplazamiento, en plena campiña de la Toscana. La pista se ha renovado en múltiples ocasiones desde que acogió su primer gran premio de motociclismo en 1976, siendo una cita fija en el calendario desde el año 1991. Combina una larga recta de meta, donde se alcanzan las velocidades más altas del año antes de la frenada de San Donato, con curvas lentas y rápidas, y subidas y bajadas.

Horarios del Gran Premio de Italia 2026

Viernes 29 de mayo

MotoGP | FP1: 10:45 horas

MotoGP | Práctica: 15:00 horas

Sábado 30 de mayo

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoGP | Sprint (11 vueltas): 15:00 horas

Domingo 31 de mayo

Warm Up MotoGP: 09:40 horas

MotoGP | Carrera (23 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de Italia de MotoGP 2026

El Gran Premio de Italia de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio catalán de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Le Mans, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.