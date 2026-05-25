Marc Márquez y la luz verde que espera para reaparecer en el Gran Premio de Italia

El piloto catalán espera poder competir en Mugello, si bien antes deberá pasar satisfactoriamente una última revisión médica. Los organizadores del certamen le han incluido en la lista provisional

Parece que el apellido Márquez tiene que estar en cada parada del Mundial de MotoGP, sí o sí. Porque ahora que Álex se encuentra recuperándose del doloroso accidente sufrido en Cataluña, su hermano Álex está esperando el último visto bueno. Y aunque dijo tras caerse en Francia que no forzaría su cuerpo para volver, lo cierto es que ya está esperando el OK médico para volver a colocarse el casco y enfundarse los guantes para volver a la guerra. Definitivamente, están hechos de otra pasta.

Cabe recordar que el piloto de Ducati se sometió a una doble operación el pasado 10 de mayo, de una fractura en el quinto dedo del pie derecho y para reparar un problema en el hombro derecho que arrastraba desde el pasado año.

Ahora, los compañeros de Motorsport.com han tenido acceso al listado provisional de participantes en el Gran Premio de Italia y el nombre del nonacampeón del mundo está incluido en dicha lista.

Pese a ello, el piloto catalán no tiene garantizada su participación a día de hoy. El de Cervera tiene previsto esta semana una revisión médica con sus doctores de confianza y, si todo va según lo previsto, se probará con una moto de calle. Hasta el mismo jueves no habrá veredicto final, pero Marc quiere reaparecer en tierras italianas.

Ducati está de celebración y Marc Márquez no quiere perdérselo

Será el doctor Ángel Charte, jefe del cuerpo médico oficial de MotoGP, quien le dé luz verde o no para realizar el viernes la FP1 del certamen italiano.

Uno de los motivos por los que Marc Márquez podría querer reaparecer en Mugello es porque Ducati celebra el 100 aniversario de la compañía y presentará una decoración muy especial. El piloto español, además, sabe que no puntuar una semana más le alejaría mucho de poder revalidar este curso su corona de 2025.

Álex Márquez y Zarco, ausentes en Mugello

Por contra, quienes ya han confirmado que no estarán en Mugello serán Álex Márquez y Johann Zarco, ambos lesionados el domingo del GP de Catalunya.

Y en lo que se refiere al piloto de Gresini, su equipo no le va a reemplazar en Italia. El equipo LCR, por su parte, no ha comunicado dicha decisión todavía: "Mientras Johann Zarco espera su cirugía, el equipo Castrol Honda LCR continúa buscando a su reemplazo para las próximas carreras. Pronto compartiremos más información, una vez que todo esté finalizado y asegurado", ha recalcado la escudería monegasca en un comunicado oficial.

El plazo de recuperación de Álex Márquez

El piloto catalán fue operado con éxito de una fractura en la clavícula derecha hace una semana y está a la espera de ver cómo evoluciona de la otra lesión que sufrió, "una fractura marginal de la vértebra C7". Cuando salió del hospital con el correspondiente parte médico, el equipo de Gresini Racing ya se atrevió a pronunciarse sobre cuándo estaría de vuelta en la pista. O mejor dicho, en cuántos certámenes no estaría: "Álex Márquez se perderá los Grandes Premios de Mugello y Balaton".

De confirmarse dichos plazos, el piloto de Gresini podría estar en el Gran Premio de República Checa, que se disputará el 21 de junio.