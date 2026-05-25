Rafa Jódar - Kovacevic, resumen y resultado del partido de primera ronda de Roland Garros 2026

Retransmisión en directo del partido entre Rafa Jódar y Aleksandar Kovacevic, primera ronda de la edición 2026 de Roland Garros

¡Buenas tardes! Arrancamos nuestra retransmisión en directo del partido entre Rafa Jódar y Aleksandar Kovacevic correspondiente a la primera ronda de la edición 2026 de Roland Garros.

Rafa Jódar - Aleksandar Kovacevic: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el debut de Jódar en Roland Garros 2026

Rafa Jódar y Aleksandar Kovacevic se ven por primera vez las caras, pero ambos llegan de hacer buenos resultados en sus últimos torneos. Jódar fue cuartofinalista en los Masters 1.00 de Madrid y Roma, mientras que Kovacevic alcanzó las semifinales en Hamburgo.

Alex Michelsen ha vencido claramente al kazajo Alexander Shevchenko en el partido que precedía al de Jódar en Roland Garros (6-2, 6-4 y 6-2). A continuación saltará a pista el tenista español ante Kovacevic

Ahora mismo hay dos tenistas españoles en juego , un Pablo Carreño que está dando la sorpresa ante el checo Jiri Lehecka, al que le ha ganado los dos primeros sets; y una Cristina Bucsa que está en su tercer set ante la suiza Bandecci, aunque pierde por 4-2 esta manga

Ya desde el primer momento el tenista norteamericano ha demostrado que va a ponerle las cosas difíciles al madrileño. Jódar salva una situación complicada y se apunta a 30 el primer juego del partido. Muy bien el de Leganés en este arranque, tratando de llevar la iniciativa pese a los nervios lógicos del debut

30-0 Kovacevic responde con su saque y se apunta los dos primeros puntos en su primer turno de saque

30-30 Aparece el Rafa Jódar que todos esperábamos, muy bien al resto el madrileño, que complica la vida de su rival y mete presión, la misma que le había metido él

¡Rompe Jódar! Cuatro puntos consecutivos con el saque de Kovacevic le dan al madrileño el primer 'break' del partido; tras esas dudas iniciales, ha metido la presión a su rival y éste la ha acusado

Entre medias, gran noticia para el tenis español, se confirma la sorpresa en la pista 12 y Pablo Carreño gana por 6-3, 7-6 y 6-3 a Jiri Lehecka, duodécimo cabeza de serie en Roland Garros

30-0 Vaya arranque de partido de Jódar, que ha olvidado ya los nervios iniciales y pone la directa para confirmar su saque

¡Juego en blanco para el madrileño! Kovacevic ha acusado la pérdida anterior y Jódar no ha tenido problemas para apuntarse el juego; está muy serio el español

30-0 Kovacevic vuelve a tomar ventaja; gran punto del americano para ponerse 30-0, llegando a una contradejada y poniéndola en la línea

¡Le devuelve el jueg en blanco y se estrena Kovacevic Buen servicio del tenista estadounidense para poner el 40-0; y error al resto del español en el punto definitivo

30-0 Buen saque para empezar del español; y error de Kovacevic de revés ante una bola alta del tenista español

¡Esto va de juegos en blanco! Nuevo error de Kovacevic con el revés paralelo y deja la pelota en la red; y Rafa Jódar cierra el juego con un saque directo

También ha empezado a jugar en la pista 8 Roberto Bautista , que ha perdido su saque nada más empezar ante Nakashima

Si la buena noticia era el pase de Carreño, la mala es la derrota de Cristina Bucsa , que ha perdido por 6-4, 2-6 y 4-6 ante la suiza Susan Bandecchi.

15-15 Buen saque de Kovacevic para empezar, pero el segundo, jugando con segundo, lo aprovecha de nuevo Jódar, que está presionando mucho cuando no saca bien el norteamericano

15-40 ¡Dos bolas de rotura de Jódar! La presión del español está funcionado con restos profundos; y si a eso añadimos los errores que está cometiendo Kovacevic...

40-40 Se escapa la primera bola con una caña del español y la segunda, error esta vez del español, que manda el revés a la red

Ventaja Jódar: Nueva bola de break para el español, con un resto profundo, que fuerza el error de un Kovacevic muy precipitado

¡Break de Jódar! Kovacevic buscó, a la desesperada, una dejada muy lejana y la ola se le fue fuera

¡Juego en blanco y set! Kovacevic no devuelve ninguna de los dos últimos saques y el set es para el español30-0 'Ace' de Rafa Jódar para empezar el juego y error del americano, uno más, para poner en ventaja al español

Muchos errores del norteamericano, especialmente con el revés, que busca Jódar constantemente. El tenista neoyorquino no ha sabido contrarrestar la presión que le ha metido el español cada vez que no colocaba un gran primer saque.

Set muy cómodo para el tenista madrileño, que ha resuelto la manga en poco más de 20 minutos ante un Kovacevic impreciso y nervioso, que no ha sabido cómo contrarrestar la presión a la que le ha metido su rival en esta primera manga.

0-30 (saca Kovacevic) Nuevo peloteo y nuevo error de Kovacevic, que no está aguantando los intercambios con Rafa Jódar; gran resto, con segundo saque de su rival, del español para meter más presión

30-30 Jódar llega tarde a la bola de Kovacevic y la manda a la red; en la segunda, el error es del español, que tenía la iniciativa e intentó una dejada que se le quedó corta

¡Break de Jódar! Cierra el juego con una bola alta muy difícil que el de Leganés contesta con una derecha que deja clavado a su rival

30-0 (saca Jódar) Muy perdido Kovacevic, que comete su enésimo error de revés y lanza la pelota muy fuera de la pista; espectacular revés paralelo de Jódar a una pelota esquinada del americano

40-15 Está desesperado Kovacevic, que falla una bola a media pista y la manda al pasillo; Jódar buscó la línea para cerrar el juego en blanco y se le escapa por muy poco

40-30 Kovacevic empieza a mostrar, cuando le dejan, que es bueno, mete presión a Jódar y ésta manda la derecha fuera

0-40 ¡Tres bolas de break! Kovacevic está arriesgando mucho con su saque para tratar de tener la iniciativa en los intercambios y esto le hace fallar, saca con segundo saque y le viene de vuelta un resto brutal

¡Break de Jódar! Segunda rotura en este set. Kovacevic salvó la primera con un buen saque, pero luego, en un nuevo intercambio, mandó la bola a la red; no gana ningún peloteo el americano

30-0 (saca Jódar) ¡Increíble la superioridad de Rafa Jódar! El segundo punto, una dejada en la que Kovacevic sólo ha podido mirar

¡Juego en blanco, otro más! Dos buenos saques para cerrar el juego y encarrila este segundo set

0-15 (saca Kovacevic) El norteamericano no sabe qué hacer, lo intenta con una dejada y Jódar llega cómodo para cruzarle la bola

15-30 Cuando no acierta el español, falla Kovacevic, bola fuera del americano para poner el 30-0; aunque a continuación sí logra meter un 'winner' de las pocas veces que lo ha logrado

¡Tercer break del español! Salva la primera, pero la segunda, pese a tener la iniciativa, acaba defendiéndose Jódar y metiendo una derecha ganadora que cierra el juego

30-30 Por prmera vez se pone en ventaja en un juego, gracias a un error del español; pero el saque de Jódar equilibra el juego

¡Set en blanco para Rafa Jódar! Dos buenos saques finiquitan el set a favor del español, que tiene más recursos que su rival

El de Nueva York se ve obligado a arriesgar con su saque y eso le está llevando a jugar con segundo saque. Y eso, ante Jódar, es letal.

Si el primer set tuvo poca historia, aún la ha tenido menos este segundo, en el que Kovacevic ha estado totalmente a merced de su rival. El norteamericano no sabe qué hacer para contrarrestar el juego de Jódar, que no tiene ni que arriesgar para llevarse los intercambios ante los errores del rival.

0-15 (saca Kovacevic) Comienza el set con un revés a la línea de Rafa Jódar; el americano ha estado unos minutos en el servicio tratando de aclarar ideas

15-30 Error de Kovacevic para el 0-30, que logra meter un buen saque en el siguiente y trata de animarse

15-40 ¡dos bolas de break! Metió un saque directo el americano, pero finalmente le cantaron red; en el siguiente comete el enésimo error

15-15 (saca Jódar) Buen saque para empezar de Jódar, que le da ventaja, pero comete un error no forzado, de revés, a continuación; de los pocos que ha cometido en el partido

40-15 Ni se inmuta el español ante este error, mete un buen saque a continuación y una derecha a la línea para ponerse en disposición de consolidar el break

40-40 La primera vez que Kovacevic llega a esta situación; un error del español en el primer punto y una dejada muy alta, cuando tenía el punto dominado, que da opción al neoyorquino para hacerse con el punto

¡Juego Jódar! No parece notar la presión por el 'deuce', toma ventaja con un gran saque y acaba resolviendo con una derecha ganadora para ponerse 2-0

0-30 (saca Kovacevic) Dos buenos restos de Jódar se transforman en errores de su rival, que no sabe cómo contestarlos

30-30 Ahora sí, buen saque de Kovacevic; y, a continuación, error de derecha de Rafa Jódar, al que se le va la bola larga

30-40 ¡Bola de break! Nuevo error de Kovacevic, forzado en este caso por el ataque del madrileño

Ventaja Kovacevic: Buen punto del norteamericano, que se anima ante la posibilidad de ganar su segundo juego

15-15 (saca Jódar) Error de derecha de Jódar en una bola fácil; con segundo saque, logra salvar una situación complicada, con un contraataque que sorprende a Kovacevic

40-15 Un gran saque soluciona parte de la papeleta y da ventaja al español, de nuevo con segundo, Kovacevic se va hacia adelante, se encuentra la pelota encima y la falla

¡Juego Jódar! que levanta el 0-15 y el punto complicado para el 15-15 y cierra el juego con un saque directo

15-15 (saca Kovacevic) Buen servicio del norteamericano para tomar ventaja; luego, comete un error al tratar de meter una bola e irse para adelante, la manda a la red

40-15 Otro saque abierto que no puede contestar Jódar; y un 'ace' a la T que no puede contestar el español

Cierra el juego Kovacevic con un buen saque; está mejorando el norteamericano, pero sigue un 'break' abajo en este set

30-0 (saca Jódar) Muy firme con saque el madrileño, que se pone en ventaja con dos buenos servicios

30-15 De los pocos intercambios que ha ganado el americano, que ha provocado un error del español

Juego para Rafa Jódar, que no está encontrando contestación cuando logra meter el primer saque; a dos puntos de ganar su primer partido

15-15 (saca Kovacevic) El americano logra meter atrás al español y acaba el intercambio con una derecha invertida; luego, hace una doble falta

30-30 Kovacevic ataca con una bola a la línea y la respuesta de Jódar se le va por muy poco; resto a los pies del madrileño, con segundo saque, para poner el 30-30

30-40 ¡Bola de break para el español! Buen intercambio y bola a la red de un Kovacevic claramente inferior, que no es capaz de antener la velocidad de bola de su rival

40-40 Esta la salva, Jódar estaba muy lejos y eso favoreció la presión del estadounidense

Iguales: Jódar contesta con un resto a la línea que deja clavado a su rival

Ventaja Kovacevic: Jódar arriesga con segundo saque de su rival y se le va por poco

15-15 (saca Jódar) Una caña del madrileño da ventaja al americano de inicio; con segundo saque, tenía la iniciativa Kovacevic, pero Jódar se defendió muy bien y su rival acabó fallando de revés

30-30 Doble falta para Rafa Jódar, que ahora está arriesgando algo más; iguala con un buen saque, que Kovacevic devuelve muy largo

30-40 ¡Cuidado, bola de break! Rafa Jódar pega mal a la bola y da opción a su rival para romper el saque

40-40 Gran servicio del español, que desplaza a su rival y cierra el punto en la red; no se ha puesto nervioso

Ventaja Jódar: La fortuna también favorece al español, bola de Kovacevic a la red y la pelota se le va fuera

Juego Jódar: cierra el español con un gran saque; tendrá la opción de cerrar al resto

30-0 (saca Kovacevic) Buen saque del americano y dejada de Kovacevic para ponerse rápidamente con una ventaja que le quita presión

40-15 Jódar arriesga y se le va la derecha por poco; doble falta del estadounidense a continuación

Juego para Kovacevic tras un buen saque, que está claramente mejor ahora mismo, aunque debe recuperar un 'break' a continuación o perderá el partido

30-0 (saca Jódar) Gran saque a la T que no devuelve Kovacevic; otro error del americano de revés, no flexionó y acabó mandando la bola alta

Mejoró Kovacevic en este tercer set, en el que se soltó cuando se vio con todo perdido y hasta pudo igualar la manga con una bola de break en el octavo juego. Jódar no le permitió pasar de ahí, se most´ro muy firme y acabó cerrando el partido con comodidad

Hasta aquí este directo, os dejamos con un pequeño resumen del triunfo de Rafa Jódar en París

Su rival en segunda ronda será el australiano James Duckworth , que se aseguró su pase el día anterior ante la retirada de Gabriel Diallo.

Jódar sólo tuvo que aguantar en ese tramo final la poca presión a la que le sometió el estadounidense, mantener su servicio y cerrar el partido de forma cómoda y sin apenas desgaste.

El debut de Rafa Jódar en Roland Garros , si alguna vez se convierte en lo que todos los españoles esperan y aspira a luchar por el título, será recordado por lo fácil que fue para él. Se esperaba un rival de entidad en Aleksandar Kovacevic , pero el norteamericano nunca estuvo a la altura del partido. Sólo ganó un juego de los 15 primeros y cuando quiso reaccionar iba dos sets abajo y 'break' en contra en la tercera manga.

Rafa Jódar debuta en su primer Roland Garros con un duelo ante el norteamericano Aleksandar Kovacevic en el que aparece como favorito, pero es un partido con trampa, ya que el tenista estadounidense llega en un gran momento de forma y viene de alcanzar las semifinales en el ATP 500 de Hamburgo.

Para Jódar será su segundo torneo en el que debe afrontar duelos a cinco sets, algo a lo que no está acostumbrado y que ve como su principal hándicap. Ya en Roma pagó el gran número de partidos que acumulaba en el último mes y medio y acabó exhausto ante Darderi, que le superó en el tercer set de cuartos de final gracias a su mayor aguante físico.

El tenista madrileño ya debutó en un Grand Slam en el Open de Australia, pero a Roland Garros llega con los galones adquiridos por su gran gira de tierra batida. Eso le ha permitido partido como cabeza de serie.

La eliminación de Taylor Fritz les abre la puerta

Además, ha visto cómo el cuadro se le abría de cara al futuro con la eliminación de uno de los favoritos, el norteamericano Taylor Fritz, que fue la gran sorpresa de la primera jornada del torneo parisino.

Eso habrá sido en tercera ronda, pero antes debe superar esta primera en la que no lo tendrá nada fácil ante el tenista estadounidense de 27 años, que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

La joven promesa madrileña desvelaba en la previa que tiene muchos imágenes de su infancia asociadas a Roland Garros, torneo que ya disputó como júnior, pero reconoció que afrontarlo como profesional "es totalmente diferente".