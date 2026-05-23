Novak Djokovic admite una preocupación antes de Roland Garros y Jannik Sinner acepta la presión

El serbio aparece como la única alternativa que podría evitar el triunfo de Sinner en el segundo Grand Slam del año

Jannik Sinner y Djokovic, uno de los dos que le ha derrotado este añoImago

Antes incluso de que ganara en el Mutua Madrid Open, cuando Carlos Alcaraz anunció su lesión y que no iba a estar en toda la gira de tierra, hubo quien dijo que Jannik Sinner estaba 'obligado' a ganarlo todo y que no tenía rival.

Lejos de sentirse presionado, Sinner se adjudicó los Masters 1.000 de Madrid y Roma y sólo perdió un set en la semifinal ante Medvedev del Foro Itálico, un partido que ganó pese a vomitar, a tener problemas estomacales y calambres. Para París, la sensación es la misma, que no tendrá rival.

Medvedev ha perdido con él siempre que se han enfrentado últimamente y Zverev cayó en Montecarlo y recibió una soberana paliza en Madrid. Sólo aparece un nombre en el horizonte, un Novak Djokovic que le ha sido uno de los dos tenistas que lo han derrotado este año.

El serbio, no obstante, acaba de salir de una larga lesión y parece más enfocado a ganar su 25 Grand Slam en Wimbledon que en París. "Si estoy en forma, capaz de mantener la frescura hasta el final, todavía tendré mis opciones. Lo demostré en Australia este año, donde estuve cerca de ganar otro Grand Slam. Sigo persiguiéndolo cuando salto a la pista, y creo en ello", señala el de Belgrado, que parte en Roland Garros como cabeza de serie número 3.

Djokovic no cree que sus posibilidades hayan crecido por la ausencia de Carlos Alcaraz, ya que hay otros rivales muy fuertes que le pueden plantar cara. Por lo pronto, va por el lado de Zverev, con el que se vería en semifinales si alcanzan esa ronda. "Carlos Alcaraz es el ganador de las dos últimas ediciones, su ausencia es un golpe para el torneo. Pero no cambia de forma significativa mi forma de afrontarlo. Pienso más a mi estado físico, que me ha preocupado mucho estos últimos meses", reconocía el balcánico.

Jannik Sinner asume su favoritismo

Si su estado físico responde, podrá dar la cara. Es la gran alternativa a un Jannik Sinner que quiere la revancha de la pasada edición, cuando desaprovechó tres bolas de partido ante Carlos Alcaraz y perdió la final.

El tenista italiano asegura en la previa que aquel partido le trae "sensaciones positivas". "Este es un torneo muy especial para mí y cada día me siento mejor aquí, año tras año. El pasado estuve cerca de ganar, el ambiente que había era muy especial y cuando subes esas escaleras, te causa buenas sensaciones. Pero cuando pienso en ello, a todo lo que pasó, lo que siento es muy positivo", advierte el número uno del mundo.

Jannik Sinner llega al torneo parisino como único favorito, muy por encima del resto. Y asume esa situación sin inmutarse. Aunque, como siempre, asegura que va a tener que sufrir, algo que luego no se aprecia en sus últimos partidos. "Aquí se juega a cinco sets y todo el mundo quiere ganar, hay que saber que los partidos son largos, tienes que encontrar tu ritmo desde el principio. Estoy convencido de que tendré partidos difíciles", afirma un Sinner que asegura estar "cansado" de tantos partidos, pero que tantos triunfos seguidos le dan confianza.