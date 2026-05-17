Jannik Sinner completa su obra maestra en el Roma Open

El tenista italiano gana a Casper Ruud en la final por un doble 6-4 y completa el 'Career Golden Masters', los nueve Masters 1.000 que hay en el circuito

Jannik Sinner sigue agrandando su leyenda. Comenzó la temporada de tierra batida con la idea de ganar su primer torneo en esta superficie y ahora llega a Roland Garros después de haberse hecho con los Masters 1.000 de Montecarlo, Madrid y Roma y como único y gran favorito, para completar así todos los torneos del Grand Slam.

De momento, tras ganar en la final de Roma al noruego Casper Ruud (6-4 y 6-4) ya ha ganado los nueve Masters 1.000 que existen. Lo faltaban lo de tierra y este año se ha hecho con ellos, ayudado en parte por la ausencia de un Carlos Alcaraz al que ganó en Montecarlo antes de que parara por lesión.

Hace un año, Sinner reaparecía en Roma lleno de dudas tras cuatro meses de sanción por doping. Un año después, pese a que sólo ha ganado un Grand Slam por tres su gran rival (Alcaraz), se erige como el dominador del circuito después de haberse hecho con todos los Masters 1.000 desde Shanghai -seis consecutivos- y de no haber perdido un partido en los torneos de este nivel desde el mes de octubre. Hasta ahora, sólo Djokovic había logrado ganar los nueve, el llamado 'Career Golden Masters'. Sinner lo ha hecho mucho antes que el serbio. Concretamente, con siete años menos.

Casper Ruud empieza ganando, pero...

Ante Ruud pasó más apuros de los previstos, tardó casi dos horas en cerrar la final, pero su triunfo nunca peligró. Ni siquiera cuando el tenista noruego logró el primer 'break' del encuentro en el primer saque del italiano.

Fue la única vez que lo logró. Jannik Sinner equilibró pronto el set, mantuvo la iniciativa y lo cerró tras romper el saque de su rival en el noveno juego y cerrar la manga con un juego en blanco.

Esta vez no le hizo falta arrasar en el primer set, como lleva haciendo en el último mes y medio, y luego aguantar en el segundo y jugar con su ventaja. Casper Ruud bajó su rendimiento tras perder el primer set y cedió su saque nada más comenzar la segunda manga. Incluso, el número uno del mundo pudo cerrar su partido con un 3-0 que habría sido definitivo y que el tenista nórdico evitó.

Jannik Sinner mete la directa en la segunda manga

No hizo falta más que ese 'break', porque el saque de Sinner no peligró salvo en el octavo juego -que salvó con una gran derecha- y le valió para apuntarse, por el mismo marcador, el segundo set. Y, con ello, el partido.

Casper Ruud, por su parte, mantiene su sino perdedor. Ha sido tres veces finalista en Grand Slam y cuatro de Masters 1.000, pero sólo se ha podido coronar en uno de estos últimos torneos, en el Mutua Madrid Open 2025. En los otros seis, cayó. Ante Sinner, en Roma, ya lo tenía asumido antes de empezar y eso es un punto en contra no fácil de levantar.