El tenis español se queda sin el premio gordo en el Roma Open

Tanto Marcel Granollers como Cristina Bucsa pierden sendas finales de dobles masculina y femenina

La Armada española tenía dos opciones de coronar estas dos semanas en Roma con un título, pero se ha tenido que conformar con sendos subcampeonatos. Tanto Marcel Granollers en la final masculina de dobles como Cristina Bucsa en la femenina cedieron ante sus rivales y no pudieron llevarse el premio deseado del Foro Itálico.

Especialmente dolorosa ha sido la derrota de Marcel Granollers junto a su inseparable Horacio Zeballos. La dupla hispano-argentina aparecía como favorita ante los locales Simone Bolelli y Andrea Vavassori, y llegaba lanzada después de cómo ganó su semifinal.

Sin embargo, a diferencia de está y pese a que casi se repite el resultado, esta vez, el 'super tie break' fue esquivo y Granollers y Zeballos cayeron por 7-6(8), 6-7(3) y 10-3.

Los italianos, que ya habían empezado por detrás el partido y que lograron rehacerse a tiempo para ganar el primer set en el 'tie break'. También resurgieron tras perder la segunda manga de la misma forma, hicieron borrón y cuenta nueva, y ganaron en el desempate.

Zeballos y Granollers, listos para Roland Garros

Horacio Zeballos reconocía a Efe que llegan, pese a la derrota, con buenas sensaciones a Roland Garros. "Creo que fue una semana muy positiva. Luchamos cada partido, estuvimos en la situación de hoy desde la primera ronda y lo pudimos sacar adelante e irnos con unas sensaciones buenísimas para Roland Garros", indicaba el argentino.

"Estamos preparados para jugar justamente con la presión encima, así que, nada, llegamos a Roland Garros con muy buen timing", añadía el español, quien reconocía que habían tenido "muchas opciones" de ganar.

Cristina Bucsa también cae en dobles

Antes que eso ya había perdido Cristina Bucsa la final femenina junto a la norteamericana Nicole Melichar-Martínez. Aunque, en su caso, no eran favoritas frente a las tenistas rusas Mirra Andreeva y Diana Shnaider. La dupla del Este resolvía la final femenina de dobles por un doble 6-3 en una hora y nueve minutos.

Bucsa y Melichar, no obstante, llegarán con muy buenas sensaciones al segundo Grand Slam de la temporada después de haber cosechado su mejor resultado este año. Hasta ahora, su tope eran las semifinales en Indian Wells y en el Roma Open han dado un paso más.

Andreeva y Shnaider, por su parte, son una pareja más consolidada. Y, de hecho, son las actuales medallas de plata olímpicas. La derrota ante Sara Errani y Jasmine Paolini en París ha sido la única final que han perdido hasta ahora.