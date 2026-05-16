Polémica designación arbitral para el Sevilla - Real Madrid por los precedentes nervionenses y la denuncia a Florentino Pérez

La designación de Sánchez Martínez ha causado indignación en el Sevilla por el infausto historial con este árbitro en el último lustro, a la par que en Madrid han estallado por la denuncia de ayer al presidente blanco

El Sevilla dispone este domingo de la posibilidad de amarrar la salvación matemática en la visita del Real Madrid sin necesidad de depender de los resultados que se den en el resto de partidos.

No en vano, a los nervionenses le bastaría con un empate para no acudir a Balaídos con deberes por hacer, si bien a nadie se le escapa que resultará una empresa sencilla más allá de que los capitalinos lleguen sin nada en juego y en plena crisis interna.

Por ello, cada detalle cuenta y se mira con lupa, y lo cierto es que no ha gustado demasiado en el Ramón Sánchez-Pizjuán la designación arbitral de la RFEF para esta nueva final por los pésimos precedentes.

Así las cosas, el árbitro elegido para pitar el choque de mañana ha sido José María Sánchez Martínez, asistido en el VAR por Trujillo Suárez y de infausto recuerdo para el Sevilla por la racha de malos resultados con el murciano al mando.

Dura derrota y con polémica en la último precedente sevillista con Sánchez-Martínez

De hecho, no hay que remontarse muy lejos para encontrar el último precedente negativo, pues Sánchez Martínez dirigió el Levante-Sevilla de la jornada 33, que terminó con una dura derrota por 2-0.

En dicho partido se produjo una acción polémica con 1-0 en el marcador, pues el murciano señaló penalti por mano de Pablo Martínez en el área levantinista, pero, pese a que estaba muy cerca de la acción, Iglesias Villanueva lo avisó desde el VAR para visualizar la jugada en el monitor al considerar que era un 'play the ball'. Sánchez-Martínez cambió de opinión de inmediato y anuló el penalti, lo que fue muy protestado por los sevillistas.

No era la primera vez que pitaba al Sevilla esta campaña, pues ya lo había hecho el 12 de enero en la visita del Celta, con 0-1 para los vigueses, por lo que los nervionenses han perdido este curso los dos encuentros pitados por el murciano.

El Sevilla no gana con Sánchez Martínez desde el 21 de septiembre de 2021

Una circunstancia que no es anecdótica, pues el gafe blanquirrojo con este colegiado viene de lejos, hasta el punto de que no se impone con Sánchez Martínez impartiendo justicia desde la campaña 21/22.

Así, la última victoria sevillista fue el 21 de septiembre de 2021 contra el Valencia y, desde entonces, le ha dirigido un total de 13 partidos, con un balance de cinco empates y ocho derrotas, agravado por los dos duelos de este curso.

Indignación también en el Santiago Bernabéu

No obstante, esta designación no solo ha molestado en Nervión, sino también en el Santiago Bernabéu más allá de que el Real Madrid viaje a Sevilla sin nada en juego. Y es que, al poco de la comunicación oficial de la RFEF, se han multiplicado informaciones por su participación en la denuncia a Florentino Pérez.

Así, Sánchez Martínez es uno de los promotores de AESAF, sindicato arbitral que viernes decidió denunciar al presidente madridista y solicitó al Comité Técnico de Árbitros la apertura de un expediente por sus críticas al arbitraje. Solo un día después de esta iniciativa, el murciano ha sido el elegido para pitar su partido en el Sánchez-Pizjuán, lo que ha provocado que estalle la polémica.