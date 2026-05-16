El Sevilla ultima detalles para recibir al Real Madrid: Manicomio de Nervión, volumen 3; despedida y cierre

El tocado Isaac Romero, que lleva dos jornadas seguidas forzando para jugar, Marcao Teixeira y Manu Bueno han acaparado toda la atención antes del partido en el que los pupilos de Luis García Plaza recibirán al Real Madrid en el último partido de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC ha completado en la mañana de este sábado el tercer y último entrenamiento antes de recibir este domingo al Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico Luis García Plaza ha dirigido una sesión en la que afortunadamente no ha tenido que lamentar contratiempo alguno y que, aunque ha transcurrido a puerta cerrada, no ha faltado la presencia de la afición en un estadio que ha vuelto a ser empapelado con esas pancartas de arenga que tan buen resultado han dado en las dos citas anteriores en casa.

El Sevilla se entrena a puerta cerrada, aunque sintiendo cerca el calor del sevillismo

La afición insufla la energía que les faltaba a unos jugadores atenazados por la presión de verse en puestos de descenso y que han logrado recuperar la confianza en esta secuencia de tres victorias consecutivas: la última llegó el pasado miércoles contra el Villarreal CF en La Cerámica (2-3), para dar continuidad al impulso anímico encontrado con los triunfos por la mínima frente a la Real Sociedad (1-0) y RCD Espanyol (2-1).

Como advirtió García Plaza en su rueda de prensa del viernes, el Sevilla FC calcula que necesita sumar al menos un punto más para poder estar tranquilo y se encomienda al Volumen 3 del Manicomonio de Nervión para conseguirlo ante el Real Madrid, que además llega en pleno incendio interno.

Isaac Romero disipa dudas; Marcao y Manu Bueno, únicas bajas para el Sevilla - Real Madrid

García Plaza, que dosificó piezas en esta secuencia de tres jornadas en ocho días, sólo cuenta con las bajas de Marcao Teixeira y de Manu Bueno. El central brasileño precisamente fue la gran noticia de la sesión del viernes al reaparecer con el grupo cinco meses después de pasar por el quirófano para ser operado de una fractura en el escafoides de su pierna izquierda. Por su parte, el centrocampista canterano lleva dos semanas en el dique seco por culpa de un inoportuno edema óseo en su rodilla derecha que le llegó justo cuando el nuevo entrenador nervionense le estaba proporcionando los minutos que no había tenido en toda la 25/26.

El otro foco de atención en estos tres días de preparación antes del Sevilla - Real Madrid ha sido Isaac Romero. El delantero lebrijano llegó muy justo contra la Real Sociedad y, aunque no ejercitarse con el resto de sus compañeros hasta la misma previa, salió en el once titular contra el RCD Espanyol. Tras ser sustituido en el descanso, el canterano estuvo ejercitándose de manera individual en la vuelta al trabajo y se reintegró el viernes. En la mañana de este sábado ha repetido entrenamiento y en principio estará en la lista de convocados del técnico madrileño.

"Sí, sí. Isaac Romero va a estar. Ya en el segundo partido estaba mejor. Incluso las sensaciones que teníamos, tanto de doctores como de él mismo, eran mejores. Llegó al mismo nivel y jugó 45 minutos. Hemos decidido ahorrarle entrenamientos y darle más días de descanso y yo creo que ahora sí que está, a lo mejor no al cien por cien curado o para jugar los 100' que suelen durar los partidos, pero sí va a estar".

"Marcao, no. Ha hecho la activación con el equipo nada más. Me alegro muchísimo de que esté con el grupo, porque es un tío que lleva aquí mucho tiempo y que es uno de los capitanes, pero ahora mismo no podemos contar con él", aclaraba Luis García Plaza en su repaso a la enfermería.