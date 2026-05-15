Luis García Plaza responde a las opciones europeas del Sevilla y manda un aviso: "Es mentira, no estamos salvados"

El técnico sevillista insistió en que la salvación no está conseguida y pide "ir a full" contra el Real Madrid, a la par que se refirió a las posibilidades de entrar en la Conference League y a la compra del club por parte de Sergio Ramos

Ya lo avisó tras la victoria contra el Villarreal rebajando la euforia reinante y hoy, en la rueda de prensa previa al partido del domingo contra el Real Madrid, insistió en la importancia trascendental de este choque para certificar la salvación.

"Nos queda un paso, no está hecho, hay una tendencia de que estamos salvados ya y es mentira, no estamos salvados. Real Madrid, Real Madrid y Real Madrid, intentar ganar el partido. que haya otro manicomio y sacar el partido adelante, no podemos relajarnos ningún minuto", señaló el míster madrileño, que incidió en esta idea.

García Plaza destaca que "hay que ir a full, porque no está hecho"

"Claro que te puede ganar el Madrid. Hay que ir a full, porque no está conseguido el objetivo. Hay que transmitirlo, necesitamos ir a full para conseguir la permanencia. Estamos cerca, pero no está hecho. Necesitamos hacer otro gran partido para sellar nuestro objetivo", apuntó Plaza, que recuerda lo que pasó en el partido entre el Espanyol y el Real Madrid.

"El Madrid siempre es el Madrid. Hace poco jugó en el campo del Espanyol, que se jugaban la vida y ganaron 0-2. Tiene a los mejores jugadores del mundo. He ganado a Madrid, Barça y Atlético, pero tienen jugadores que son capaces de ganar un partido solos. No les ha salido la temporada como pensaban, pero como te descuides te enchufan dos. Como no hagamos un gran partido perderemos, pero porque es la lógica", indicó con claridad el entrenador sevillista, que pide máxima concentración interna.

García Plaza asegura que no solo depende de la intensidad y el compromiso

"No estamos salvados, los futbolistas no se van a relajar. Cuando se pierde es relajación y cuando se gana es que van a tope y no. El otro día el equipo ganó y remontó porque jugó bien. No siempre es intensidad, a veces son cuestiones futbolísticas y aparece el nivel de los jugadores, que los tenemos buenos también", señaló el técnico, que insistió en que dependen de sí mismo y que el ambiente del estadio volverá a ser fundamental.

"Desde el primer día he vivido tres ambientes en casa que han sido un espectáculo y el domingo tiene que ser igual. Dependemos de nosotros, si ganamos está hecho, incluso empatando. Vamos a intentar ganar, hay que salir a ello y luego puedes perder o empatar. Que el Madrid note que lo damos todo, que el equipo va y podemos llegar al objetivo", apuntó García Plaza, que rechazó de plano valorar las posibilidades de entrar en la Conference League, ahora a cinco puntos.

García Plaza no quiere ni oír hablar de Europa

"El Sevilla tiene posibilidades de jugar contra el Real Madrid y nada más. Mi pensamiento es el día a día y el partido. Quiero certificar el objetivo para el que me firman aquí. Cuando me llaman, me dijeron si era capaz de hacer tres victorias porque todos pensamos que valdría con ello, pero no, ni con cuatro es suficiente. Hay que seguir apretando los dientes y yendo al máximo, tenemos que conseguirlo por nosotros, por los 600 que fueron el otro día a Villarreal. Tenemos que hacerlo por los jugadores y la afición, sacar el partido adelante por nosotros. Lo que depende de ti es lo que tienes que luchar", espetó de manera visceral García Plaza, que tampoco quiso hablar de la compra del Sevilla por parte de Sergio Ramos.

"Uno no es ajeno a nada, no quiero saber nada, estoy centrado solo en el partido. Al final, yo, entrenador, lo que depende de mí es lo que hagan mis jugadores. Madrid, como la semana pasada Villarreal, y nada más", indicó.