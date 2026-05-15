Champions en la Cartuja, el Sevilla 'rompe' la Cerámica y el 'efecto Monchi' en Barcelona

La clasificación a la máxima competición continental del Betis, la remontada del Sevilla en Villarreal, el papel de Monchi en el triunfo del Espanyol, el pasillo al Barça o el cruce de declaraciones entre Mbappé y Arbeloa, protagonistas de la Lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 36

LaLiga EA Sports va llegando a su fin y a estas alturas de temporada cada jornada es vital para muchos equipos. Tras la jornada 36, dispuesta entre semana, sigue apretada la lucha por la permanencia, aunque la quinta plaza ya está decidida y falta por determinar que otro equipo irá a Europa. En ESTADIO Deportivo sacamos la lupa para resaltar lo más destacado de esta jornada antes de que entremos en la penúltima fecha del campeonato doméstico, ya con horario unificado.

El himno de la Champions sonará en La Cartuja

Más de dos décadas después de la única vez en la que el Betis disputó la Liga de Campeones, el equipo entrenado por Manuel Pellegrini ha logrado la clasificación para la máxima competición continental tras vencer esta jornada al Elche, que se jugaba la permanencia. Un gran gol de Pablo Fornals y la derrota del Celta, el otro aspirante, certificaron la quinta plaza para los verdiblancos.

Nada más concluir el partido sonó por la megafonía el himno de la Champions y La Cartuja fue una fiesta en la que participaron futbolistas y aficionados béticos.

Remontada del Sevilla ante el Villarreal

El conjunto de Luis García Plaza ha sabido reaccionar a tiempo y ha encadenado tres victorias consecutivas para respirar algo más aliviado las últimas dos jornadas del campeonato, la última de ellas firmando una gran remontada en Villarreal, donde se le puso el partido cuesta arriba con un 2-0 que fue capaz de remontar gracias a un nuevo gol de Akor Adams.

Lágrimas de Manolo González en el 'efecto Monchi'

El Espanyol, que no había ganado en todo 2026, logró una victoria trascendental para mantener la categoría ante el Athletic Club. Antes del partido se vio a Monchi, nuevo director general deportivo del conjunto periquito, dar una efusiva charla en el vestuario blanquiazul. Además, Manolo González, técnico del conjunto catalán, no pudo evitar la emoción tras la tensión acumulada durante la mala racha del equipo. "Ha sido una segunda vuelta infernal a nivel mental", dijo el preparador del Espanyol, que casi ha amarrado la continuidad en Primera.

El Barça tuvo su pasillo

Después de ganar al Madrid en el Clásico y la fiesta por el campeonato, el FC Barcelona se presentó en Mendizorroza con muchos suplentes, perdiendo el partido ante el Alavés de Quique Sánchez Flores, que antes de empezar el encuentro le hizo el tradicional pasillo de campeón.

Tensión entre Arbeloa y Mbappé

Tras el triunfo del Real Madrid ante el Oviedo, Mbappé, justo antes de que Arbeloa diese la rueda de prensa pospartido, habló en zona mixta y dijo que su entrenador le había dicho antes del encuentro que era el cuarto delantero del Real Madrid. Además, indicó que en la primera parte de la temporada su equipo tenía una estructura que perdieron después, en la segunda mitad del curso.

El entrenador salmantino no dudó en contestarle afirmando que él nunca dijo lo del cuarto delantero, pero que mientras sea el dueño del banquillo del conjunto blanco, decidirá las alineaciones.