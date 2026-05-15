El efecto 'ascensor' para Elche, Levante y Real Oviedo

Un año después de ascender a LaLiga EA Sports, los pupilos de Sarabia y Luis Castro están en el alambre para regresar a LaLiga Hypermotion. Los carbayones lo confirmaron al finalizar la jornada 35 en Primera. Los tres equipos que subieron desde el fútbol de plata no descienden en la siguiente temporada desde la 97/98

Elche, Levante y Real Oviedo firmaron el pasado curso uno de los momentos más felices de sus respectivas historias. El Martínez Valero, Ciudad de Valencia y el Carlos Tartiere vieron como sus equipos lograban el ansiado ascenso a LaLiga EA Sports tras una larga temporada en LaLiga Hypermotion. Elche y Levante lo consiguieron de manera directa y el Real Oviedo tuvo que pasar por el play off de ascenso.

Aproximadamente un año después, el Real Oviedo ya ha confirmado su regreso a Segunda división, el Levante está en descenso a falta de dos jornadas para el final de Liga y el Elche marca la frontera con el pozo. El temor a que el ascensor que les llevó a Primera el pasado curso les devuelta más rápido de lo deseado a Segunda es real.

Elche, Levante y Real Oviedo: de la alegría del ascenso a Primera al miedo al descenso

Elche y Levante no quieren seguir los pasos del Real Oviedo ya que los carbayones ya confirmaron al finalizar la jornada 35 de LaLiga EA Sports su descenso a LaLiga Hypermotion y el próximo curso tendrán que pelear por un nuevo ascenso a Primera. El Levante es el que corre más peligro de seguir los pasos del cuadro carbayón ya que los granotas son penúltimos a falta de dos jornadas con 39 puntos. A pesar de que el Levante está igualado con Mallorca y Elche, el golaveraje particular con sus rivales le haría descender en caso de empate a puntos.

El Levante se jugará gran parte de sus opciones de permanencia en Primera el próximo sábado a partir de las 19:00 horas en la jornada unificada de LaLiga EA Sports. Los de Luis Castro recibirán en el Ciudad de Valencia a otro de los equipos metidos en el descenso y que por lo tanto también llega jugándose la vida: el Mallorca.

En el duelo de la primera vuelta, Mallorca y Elche terminaron empatando a uno por lo que un triunfo granota, además de colocarlos con 42 a falta de una jornada, les permitiría superar a los bermellones en el golaveraje en caso de empate a puntos. El Levante cerrará la temporada en el Estadio de la Cartuja ante un Real Betis que llegará sin jugarse nada al estar ya clasificado para la Champions League pero que apostará por ganar para darle una alegría a su afición en el último encuentro de Liga.

El Elche depende de sí mismo para seguir en LaLiga EA Sports

De los tres equipos que subieron desde LaLiga Hypermotion el pasado curso a LaLiga EA Sports, el que lo tiene 'más de cara' para poder seguir en Primera la próxima temporada es el Elche de Eder Sarabia. Los del Martínez Valero, a pesar de estar empatados a 39 puntos con Mallorca y Levante, seguirían en Primera con total seguridad. Pero los franjiverdes no lo tendrán sencillo ya que el próximo fin de semana recibirán casa a un Getafe que quiere terminar de amarrar la séptima plaza para poder disputar el próximo año la Conference League.

En la última jornada el Elche viajará a una de las sorpresas negativas de la temporada como es el Girona de Míchel, que tras coquetear con el descenso todo el curso, aún no han certificado su permanencia en Primera. Si el rival del Elche consigue sacar los tres puntos el próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, llegarán con el objetivo de la salvación en el bolsillo y por lo tanto algo más relajados para medirse a los de Sarabia.

Un hito histórico en Primera con los ascendidos desde Segunda

Aunque que parezca habitual que los equipos que llegan desde Segunda son los que suelen bajar el siguiente curso en Primera, no dice lo mismo la historia de la competición. Así, hay que remontarse a la temporada 1997/98 para encontrar que los tres equipos que subieron desde Segunda división en la 1996/97, terminaron descendiendo en el curso posterior nuevamente al fútbol de plata. Los equipos protagonistas de esta dura historia fueron Mérida, Salamanca y Sporting de Gijón. Elche y Levante no querrán que esta historia se vuelva a repetir casi 30 años después.