Febas, tajante en el Elche: "Si no ganamos al Getafe, no hay cuentas que valgan"

El capitán del cuadro de Eder Sarabia admite que está dolido por no poder jugar el próximo fin de semana ante los azulones al tener que cumplir sanción. "Me duele en el alma"

El Elche dio un paso atrás en la jornada 36 de LaLiga EA Sports tras perder ante el Real Betis en La Cartuja por 2-1. Tras esta derrota, el Elche aún depende de sí mismo para la permanencia en LaLiga y el primer asalto pasa por vencer el próximo domingo al Getafe en el Martínez Valero. Este jueves, una voz autorizada como el capitán Aleix Febas, no escondió la preocupación por la situación del equipo.

Febas hablado del hecho de que el Elche depende de sus propios resultados aunque admitió que si se pierde ante el Getafe no hay cuentas que valgan: "Los resultados no se han dado como queríamos. Lo bueno es que dependemos de nosotros. Tenemos un partido vital y no tenemos que mirar a los demás, aunque es lógico hacer cuentas. Todo pasa por el domingo porque si no ganamos, no hay cuentas que valgan. El partido ante el Getafe es vital para nosotros".

Febas, dolido por no estar con el Elche

Febas no escondió que el hecho de estar sancionado y por lo tanto no poder estar ante el Getafe le duele aunque apostó por estar de manera diferente: "Me duele en el alma no estar con el equipo el fin de semana. Por eso, estoy aquí para tirar del equipo desde otro sitio. Es importante que todos estemos enfocados porque queda semana y media muy importante. Estoy jodido, pero también con ganas de darlo todo".

El capitán del Elche se muestra convencido de que los ilicitanos se terminarán salvando: "Solo hay que ver los resultados en casa, donde hemos perdido ante Barça y Villarreal. Aquí hemos respondido la mayoría de veces y hay confianza en cómo competimos en casa. Este es el camino para la salvación. Si hay que hacer cuentas, que sean después del partido". El Elche decimoséptimo con 39 puntos, los mismos que el Levante y que Girona. Los de Míchel aún tienen su partido pendiente de la jornada 36 por lo que un triunfo catalán dejaría a los de Sarabia al borde del descenso.

Febas en un momento del partido entre Elche y Real Betis de la jornada 36

Sobre la sanción al técnico Sarabia, Febas reconoció que el míster ha reconocido su error aunque apuesta por gente que sea pasional como es el caso del vasco: "Prefiero gente que se equivoque de forma pasional. El míster es el primero que sabe que se equivocó, pero está transmitiendo cosas buenas. Hemos ganado sin el míster en el banquillo".

El futuro de Febas en el Elche

Febas juró por su hijo que no tiene nada con ningún equipo y que será al finalizar la temporada cuando se sentará con el Elche para trabajar en su renovación: "Cuando acabe la temporada, hablaremos. Mi futuro no me importa nada. No tengo nada con nadie por respeto al Elche, al que me debo. Estoy abierto aún a todo. Hasta que el futuro del Elche no esté claro, no voy a decidir nada porque se lo debo a este club y creo en él. Quiero cerrar qué va a pasar conmigo porque no se sabe, sobre todo porque no sé el futuro del Elche. Cuando se sepa, tomaré decisiones. Han habido rumores, pero ninguno cierto. Lo puedo prometer por mi hijo, estoy con el Elche a muerte".