El descenso arde en LaLiga: media competición sigue en peligro

La salvación sube de precio a cada jornada y ya nadie se siente seguro en LaLiga; en estos momentos, hasta el décimo clasificado está metido en la pelea por no bajar a Segunda división, lo que provocará que el descenso se vaya a dilucidar en dos últimas fechas de infarto

La pelea por evitar el descenso en LaLiga ha entrado en ebullición y ya amenaza a media competición. Tan solo se han jugado tres partidos de la 36ª jornada de LaLiga y la salvación ya ha subido su precio con la victoria del Levante.

El 2-3 del Levante en Balaídos ha cambiado por completo la pelea por la permanencia. Los de Luís Castro salen del descenso por primera vez desde noviembre cuando hace apenas unas semanas parecían condenados a Segunda junto con el Oviedo.

Cinco equipos empatados a 39 puntos y uno de ellos en zona roja

Esta victoria, como decimos, ha provocado que en apenas unas horas la frontera de la salvación pasara de estar en 37 puntos (los que tiene el Alavés, ahora penúltimo), a los 39, metiendo de paso al Girona en el pozo.

Y es que ahora mismo hay hasta cinco equipos empatados a 39 puntos: Elche, que anoche perdió frente al Real Betis y por tanto esta jornada ya no podrá sumar, el propio Levante, y Mallorca, Espanyol y Girona, que tienen que disputar todavía su partido.

Pero el peligro del descenso afecta a muchos más equipos. También a un Sevilla que con 40 puntos ha pasado de tener un colchón de tres sobre el pozo a tan solo uno, teniendo que vérselas esta tarde con un Villarreal que ya siente el aliento del Atlético de Madrid en su afán por quitarle la tercera plaza.

El Levante mete en la pelea hasta al décimo

Pero también atañe a otros equipos que parecían salvados hace apenas dos jornadas y ahora vuelven a mirar hacia abajo. Hablamos de Valencia y Osasuna, con 42 puntos, y del Rayo Vallecano, con 43, equipos que hace dos semanas respiraban tranquilos ahora vuelven a mirar al descenso.

Ches y rojillos tan solo tienen tres puntos de ventaja ahora mismo sobre el descenso, Osasuna ya jugó anoche y perdió ante el Atlético de Madrid (1-2) y Valencia y Rayo Vallecano se enfrentan este jueves en Mestalla. El empate no sirve a ninguno y el que salga derrotado se verá metido en el ajo hasta la última jornada.

Así, el riesgo de bajar a Segunda división afecta a la mitad de los equipos de LaLiga, pues el Rayo Vallecano es el décimo clasificado, aunque paradójicamente también está a un solo punto de distancia de los puestos que dan acceso a jugar la UEFA Conference League la próxima temporada.

De los equipos metidos en la lucha por la permanencia tan solo han jugado esta jornada Levante, Elche y Osasuna y evidentemente este panorama va a cambiar esta misma noche cuando tengan que competir Espanyol, Sevilla, Mallorca y Alavés.

El margen de los equipos con el abismo va modificándose a cada resultado de cada jornada, a cada gol, y todo apunta a que los dos equipos que acompañen a Oviedo en su bajada a los infiernos se decidirán en una última jornada que será de infarto donde cualquier gol puede mandar a un equipo a Segunda división.

Nadie tiene un calendario sencillo

Como es lógico, con tantos equipos metidos en la lucha por la permanencia, todavía quedan muchos duelos entre rivales directos que van a ser fundamentales en las últimas dos últimas jornadas para dilucidar qué dos equipos acaban en el pozo. Parece que a priori algunos pueden tener un calendario más asequible que otros pero las sorpresas en las últimas jornadas están a la orden del día.

Por ejemplo, el aficionado del Levante se ha despertado hoy con la moral de las nubes, viendo a su equipo fuera del peligro por primera vez desde noviembre. A los 'granotas' tan solo le quedan dos partidos: un duelo directo frente al Mallorca y visita a un Betis ya sin nada en juego.

El Elche, otro de los equipos que tan solo puede sumar como mucho seis puntos, recibe al Getafe, metido en la lucha por Europa y visita la última jornada al Girona, lo que puede ser un duelo dramático para la permanencia. Osasuna, que ayer perdió y solo tienes tres puntos de ventaja, recibe al Espanyol y acaba en el Coliseum de Getafe.

Las dos últimas jornadas apuntan al caos

Luego están los equipos que todavía tiene tres partidos por delante, con el siguiente calendario:

Mallorca: Getafe (a domicilio), Levante (a domicilio) y Oviedo, en casa.

Espanyol: Athletic (en casa), Osasuna (a domicilio) y Real Sociedad (a domicilio).

Sevilla: Villarreal (a domicilio), Real Madrid (en casa) y Celta de Vigo (a domicilio).

Alavés: Barcelona (en casa), Oviedo (a domicilio) y Rayo Vallecano (en casa).

Girona: Real Sociedad (en casa), Atlético de Madrid (a domicilio) y Elche (en casa).

Valencia: Rayo Vallecano (en casa), Real Sociedad (a domicilio) y Barcelona (en casa).

Rayo Vallecano: Valencia (a domicilio), Villarreal (a domicilio) y Alavés (a domicilio).