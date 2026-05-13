La Real Sociedad, juez del descenso

Los donostiarras, que nada se juegan ya, se enfrentan en los tres últimos partidos al Girona, Valencia y Espanyol

La Real Sociedad afronta las tres jornadas finales con los deberes hechos, el título de la Copa del Rey y la derivada de la clasificación para la Europa League como premio extra. Sin embargo los donostiarras pueden convertirse en jueces de la zona del descenso por los tres rivales a los que se enfrenta y jugarán con las máximas necesidades. Girona, Valencia y Espanyol.

Para empezar la Real Sociedad visita este jueves Montilivi para verse las caras con el Girona (20.00 horas). Los de Míchel durmieron en posiciones de descenso después del triunfo del Levante en Balaídos de este martes. Máxima necesidad por tanto para el cuadro catalán que semanas atrás parecía que podía tener menos apuros de los que ahora atraviesa.

El segundo compromiso de la Real Sociedad será el de la despedida de la temporada en Anoeta. El rival será el Valencia este fin de semana. Los de Carlos Corberán acuden a la cita algo más desahogados tras vencer el pasado fin de semana en el Nuevo San Mamés, aunque no están fuera de peligro aún. Aunque son decimosegundos arrancan este miércoles con 3 puntos solamente por encima del descenso.

Para acabar la Real Sociedad visitará el RCD Stadium. Lo del Espanyol es realmente llamativo y está en caída libre. No gana desde el mes de diciembre y después de coquetear con posiciones europeas ahora está metido de pleno en la pelea por la permanencia. Tanto que en estos momentos tiene 39 puntos, los mismos que el Girona que ocupa posición de descenso.

Sin ganar desde la conquista de la Copa del Rey

Tres partidos descafeinados desde el punto de vista de la Real Sociedad, pero con enorme trascendencia para sus rivales que quieren lograr la permanencia y evitar el descenso. Los de Matarazzo ya vivieron hace algunas jornadas otro envite similar cuando visitaron el Ramón Sánchez-Pizjuán y perdieron contra el Sevilla FC.

La Real Sociedad es octava en estos momentos y sus alicientes son menores. Aunque, por ejemplo, el sistema de premios de la competición ofrece cuantías diferentes por puesto. También el equipo buscará triunfos que remonten la percepción de desinfle que ha exhibido el equipo desde que ganara la Copa del Rey en Sevilla. Desde entonces no conoce la victoria y ha encadenado dos empates (frente al Rayo por 3-3 y el Betis 2-2) y dos derrotas (contra el Getafe 0-1 y el Sevilla 1-0). Además, los donostiarras se presentan como jueces del descenso en este epílogo del curso futbolístico.