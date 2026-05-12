Umar Sadiq dispara la ilusión en el valencianismo

El delantero nigeriano ha vuelto a la senda goleadora en el tramo más importante de la temporada; suma tres diana en cuatro jornadas disparando la ilusión para los últimos tres partidos de LaLiga

No es un delantero al uso, ni siquiera llega el '9' a la espalda, aunque para los más supersticiosos sí que lo lleva, pero al revés (6). Evidentemente, hablamos de Umar Sadiq, el delantero nigeriano del Valencia que una temporada más lo ha vuelto a hacer, o mejor dicho, media temporada más, por el nigeriano llegó a Mestalla en enero, como el año pasado, aunque esta ocasión no como cedido y sí traspasado.

El Valencia, que a principios de enero pisaba puestos de descenso y necesitaba de un nuevo revulsivo con el que remontar una temporada más para evitar el descenso, y ese volvió a ser Umar Sadiq, quien en la campaña 24/25 firmó cinco goles en la segunda vuelta en LaLiga para atar la permanencia con varias jornadas de antelación.

Este año Sadiq no estaba siendo el mismo, le estaba costando ser ser importante ante la competencia de Hugo Duro y Lucas Beltrán pero el nigeriano supo esperar su momento. Seis suplencias consecutivas en LaLiga en enero y febrero hasta que logró su primer tanto frente al Levante, el 15 de febrero, saliendo desde el banquillo.

Esa victoria en el derbi valenciano le abrió las puertas de la titularidad en el equipo de Corberán durante un mes en el que volvió a la sequía. Sin embargo, el 'Látigo de Kaduna' ha resucitado en las tres últimas semanas de competición para permitir al Valencia dar el salto definitivo por la permanencia. Tres goles en las últimas cuatro jornada para sumar puntos vitales para el objetivo, hasta siete puntos gracias al empate ante el Mallorca y las victorias frente a Girona y Athletic Club.

Sadiq ya supera sus números de la 24/25

Umar Sadiq volvía a la suplencia en San Mamés pero nada más saltar al campo en la segunda parte, el primer balón que tocó fue para mandarlo al fondo de la portería. Un movimiento de 'killer' dentro del área para ganarle la partida a su marcador y rematar de cabeza ante Unai Simón, que nada pudo hacer. Tres puntos. 42. La permanencia virtual en el bolsillo y con Europa a tan solo dos puntos de distancia. El Rayo es el único rival de los tres que tiene por delante que todavía se juega algo, pero tanto Real Sociedad como Barcelona ya lo tiene todo hecho en LaLiga, por lo que en Mestalla no se descarta luchar por cotas mayores.

Así, una temporada más, los goles de Sadiq han servido para dar tranquilidad al Valencia y que demuestran la buena apuesta del club por el nigeriano, que volvió a pasar de olvidado en San Sebastián a protagonista en Mestalla.

De hecho, los números de Umar Sadiq en el Valencia son prácticamente calcados entre la media temporada de la 24/25 y de la 25/26. Entre Copa del Rey y LaLiga, el nigeriano suma 38 partidos, 19 en cada temporada, con los mismo goles en cada una de ellas, seis tantos, aunque en esta campaña ha sumado tres asistencias de gol.

En cuanto a minutos, Sadiq está a punto de superar su registro en el Valencia de la pasada temporada, cuando sumó un total de 1016 minutos, por los 970 que tiene ya en la presenta y que a falta de tres partidos para acabar LaLiga, superará de forma holgada.

Del ostracismo de San Sebastián a primera línea en Valencia

La temporada 25/26 de Umar Sadiq ha sido bastante parecida a la 24/25. En aquella el nigeriano comenzó jugando en el mes de agosto con la Real Sociedad de Imanol Alguacil pero a mediados de septiembre ya era un suplente habitual, jugando apenas tres ratos más hasta enero, cuando pudo llevarse a cabo su cesión al Valencia, que se guardó una opción de compra.Sin embargo, el club che no estaba en disposición de acometer dicha cantidad y al final del mercado de verano intentó de nuevo la operación con la Real Sociedad, sin éxito. Sadiq tuvo que quedarse de nuevo en San Sebastián, con Sergio Francisco en el banquillo, pero su rol apenas cambió en Anoeta. El técnico irundarra le dio algunos partidos para demostrar su valía y si podía cambiar su sino pero nada más lejos de la realidad. En cuanto abrió la ventana de fichajes de invierno, Real Sociedad y Valencia cerraron el trato por Sadiq que por fin se marchaba definitivamente de San Sebastián para comenzar una nueva etapa en Valencia, donde el nigeriano vuelve a ser feliz.