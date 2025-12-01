División de opiniones en la Real Sociedad con Umar Sadiq: "Hace tres meses era impensable meterle de titular"

Umar Sadiq volvió a la titularidad en la Real Sociedad ante el Villarreal. Su participación no estuvo exenta de polémica ya que un sector de la grada aplaudía el esfuerzo del nigeriano, mientras que otra parte de la afición silbaba al atacante del conjunto donostiarra

La Real Sociedad protagonizó, junto al Villarreal, un autentico partidazo en el Reale Arena que terminó con una agónica victoria de los visitantes en el último minuto de partido. Moleiro puso el broche de oro a una tarde intensa en Anoeta que se dividió en torno a la titularidad de Umar Sadiq. Con las bajas en ataque, Sergio Francisco optó por alinear, como '9', al nigeriano que no estuvo acertado, aunque no dejó de luchar, pelear y correr durante todo el partido. La afición de la Real Sociedad mostró división en torno a Umar Sadiq que recibió aplausos y pitos a partes iguales. Tras el partido, Sergio Francisco valoró el esfuerzo del futbolista y subrayó que "hace tres meses era impensable meterle de titular".

Sadiq recibe aplausos y pitos por parte de la afición de la Real Sociedad

El nigeriano de la Real Sociedad, con las bajas en ataque de Karrikaburu, Oskarsson y Oyarzabal, se postuló como la única opción de Sergio Francisco para alinearlo como delantero centro en Anoeta, que esperaba el regreso de Sadiq. El técnico donostiarra, que podía haber alineado a Guedes como falso nueve, no quiso experimentar con el esquema y sacó como titular al africano. El partido de Sadiq no fue el más destacado en ataque, pero su compromiso fue irrefutable. El nigeriano luchó cada balón e incluso estuvo cerca de hacer un gol, pero Mouriño acabó con las esperanzas del atacante 'txuri-urdin'.

Su implicación en el juego sorprendió a un sector de Anoeta que aplaudía cada acción de Sadiq, incluso en su cambio en el minuto 56 por Barrenetxea, antes de los goles del Villarreal. Sadiq se marchó frustrado por no haber podido ayudar al equipo, aunque recompensado por los aplausos. Aunque todo no fue satisfactorio en el estadio donostiarra ya que un sector de la afición sigue sin perdonar al nigeriano que hiciese todo lo que estaba en su mano para ir al Valencia, incluso rechazando ofertas que beneficiaban al club de San Sebastián. Los pitos se mezclaban con los aplausos ante una división de opiniones muy evidente en la afición de la Real Sociedad.

Sergio Francisco valora el esfuerzo de Umar Sadiq

Ante la división de opiniones en torno a la figura de Umar Sadiq, Sergio Francisco, en rueda de prensa, salió en defensa del futbolista y valora el gran esfuerzo y compromiso del nigeriano con la Real Sociedad. "Sadiq no tenía un partido sencillo; venimos de muchas cosas por detrás, de ir poco a poco metiéndole en dinámica de grupo; hace tres meses era impensable meterle de titular. Se ha esforzado al máximo, igual no ha participado demasiado, pero no era un contexto sencillo. Aun así nos ha ayudado, ha corrido mucho, y necesitamos de todos", señaló el entrenador del cuadro donostiarra.