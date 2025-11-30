Real Sociedad 2-3 Villarreal: ¡El mejor partido de LaLiga!

La Real Sociedad remontó un 0-2 abajo, pero Moleiro, en el último minuto, decantó el partido a favor del Villarreal

La Real Sociedad y el Villarreal han firmado el mejor partido de lo que va de LaLiga. El Villarreal, que se puso 0-2 , fue remontada por una Real Sociedad que se puso el mono de trabajo y, con dos golazos, puso el empate en el marcador. Con todo en el aire, aunque casi finiquitado, Moleiro, que ha sido protagonista de dos golazos, puso el broche de oro en el último minuto del partido con una volea antológica.

Ayoze Pérez adelanta al Villarreal

La primera mitad estuvo llena de intensidad y de buenas ocasiones, especialmente en los últimos minutos. Mientras que los dos equipos tanteaban a sus rivales, la Real Sociedad optó por un juego de posesión frente a la muralla amarilla que contragolpeaba. Cuando mejor estaban los locales, y más sufrían los visitantes, el 'Submarino amarillo' logró abrir el marcador a través de Ayoze Pérez. El tinerfeño aprovechó una gran asistencia de Pedraza para, a placer y con la cintura, anotar el 0-1 que lucía en el luminoso hasta el final del primer tiempo. Una vez que se descorchó el marcador, las oportunidades se doblaron en ambos equipos, siendo Umar sadiq el que más cerca estivo de marcar por parte de la Real Sociedad y Gerard Moreno en el Villarreal. Con el 0-1, el primer tiempo llegó a su fintras una gran atajada de Luiz Júnior a un cabezazo de Elustondo.

Recital de golazo en una segunda parte que fue una oda al fútbol

La segunda parte comenzó con un recital de trallazos desde fuera del área. El primero en demostrar su potencia fue Moleiro que, tras una asistencia de Ayoze, le quitó las telarañas a la portería de Remiro, que poco más que mirar pudo hacer. Inmediatamente, para recortar distancias, Soler, desde la frontal, la clavó en la escuadra con un sutil derechazo imposible para Luiz Júnior. El tercero de los chuts lejanos fue de Guedes, pero se topó con Luiz Júnior. Sergio Francisco movió el banquillo y dio entrada a la sensación 'txuri-urdin' esta temporada, Barrenetxea. El extremo no tuvo protagonismo apenas, hasta el minuto 86. Turrientes recibió una falta en la frontal, el '7' cogió el balón y lanzó un tiro libre dibujando una parábola perfecta en el aire para colarla por la escuadra. El empate, más que merecido, sintió como un jarro de agua fría al equipo de Marcelino que defendió el resultado ante una Real Sociedad que se volcó en busca del tercer gol. Pero, tras un giro dramático de los acontecimientos para los locales, en el último minuto de partido, Moleiro se sacó una volea antológica para poner el 2-3 al mejor partido de lo que va de LaLiga.

Ficha técnica:

2 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Aritz Elustondo, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Brais Méndez (Goti, m.84), Soler (Zakharyan, m.76); Guedes (Carrera, m.76), Kubo (Turrientes, m.84) y Sadiq (Barrenetxea, m.55).

3 - Villarreal: Luiz Júnior, Mourinho, Foyth, Rafa Marín, Pedraza (Cardona, m.77); Comesaña, Gueye (Parejo, m.67), Buchanan (Ilias Akhomach, m.77), Moleiro; Gerard Moreno (Mikautadze, m.67) y Ayoze (Oluwaseyi, m.85).

Goles: 0-1, m.31: Ayoze; 0-2, m.56: Moleiro; 1-2, m.60: Soler; 2-2, m.86: Barrenetxea. 2-3, m.95+: Moleiro.

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano). Amonestó a Sadiq (42), Jon Martín (68) y Barrenetxea (70) por la Real Sociedad; y a Gueye (20), Ayoze Pérez (45+2), Moleiro (49), Pedraza (66), Mourinho (72), Luiz Júnior (73) y Foyth (90) por el Villarreal.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 30.142 espectadores. Antes del pitido oficial, se llevaron a cabo acciones relacionadas con el homenaje a Gipuzkoa con motivo de los mil años que se han cumplido desde que se localizó en Altzo el manuscrito con la primera mención a la tierra, Ipuskoa.