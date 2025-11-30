Marcelino García Toral: "Ha habido momentos en los que la Real ha sido superior"

Marcelino García Toral celebra la victoria del Villarreal ante la Real Sociedad, aunque lamenta haberle "dado vida a la Real" y asegura que "ha habido momentos en los que la Real ha sido superior"

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, ha declarado que su equipo ha conseguido tres puntos “importantísimos y muy difíciles” tras la victoria en el descuento de su equipo ante la Real (2-3), en el encuentro correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga EA Sports que se ha disputado este domingo en Anoeta. El cuadro amarillo loigró, a través de una volea antológica de Alberto Moleiro, protagonista y MVP del duelo, los tres puntos que permiten al Villarreal a soñar con alcanzar a los dos gigantes del fútbol español.

Marcelino García Toral: "Le hemos dado vida a la Real"

Los castellonenses se han llevado los tres puntos de San Sebastián gracias a un latigazo final de Alberto Moleiro. “Hemos tenido esa acción final que por suerte nos ha caído a favor”, ha comentado Marcelino. El técnico, eso sí, ha lamentado que estas acciones que les caen a favor en LaLiga caigan en contra en la Champions. Los visitantes se pusieron 0-2 en el marcador, pero la Real logró igualar la contienda: “Le hemos dado vida a la Real, y es una situación que debemos evitar. Tenemos que paliar esos momentos para conseguir más victorias”. A pesar de ello, Marcelino tiene claro que esos errores son parte de la “identidad” del equipo, y tiene claro que no deben “renunciar” a ese estilo. “Nos ha faltado dominar varias fases del partido, y ha habido momentos en los que la Real ha sido superior. Han tenido ocasiones, pero afortunadamente no les hemos permitido tener muchas”, ha analizado el técnico del Villarreal.

Marcelino sobre Moleiro: "Está muy fino con el gol"

Sobre Alberto Moleiro, autor de un doblete, ha indicado que es un jugador “en constante crecimiento”: “Lo que hace dos meses no tenía, porque no acertaba de cara a portería, ahora parece que le entran todas. Está muy fino con el gol y está en constante crecimiento. Estamos muy contentos con él”. Al final del partido ha habido una tangana de la que el técnico visitante no ha podido ver nada. “Espero que se haya quedado en un calentón”, ha zanjado. Con esta victoria, el cuadro groguet sigue a dos puntos del Barcelona e iguala con el Real Madrid a expensas de lo que hagan los blancos ante el Girona. “Hay que dar la enhorabuena a los futbolistas porque es una barbaridad la cantidad de puntos que estamos logrando”, ha indicado el entrenador del Villarreal.