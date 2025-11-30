"Derrota positiva" de la Real Sociedad para Sergio Francisco
El entrenador de la Real Sociedad, a pesar de la derrota en el último minuto ante el Villarreal, se queda con las cosas positivas que su equipo mostro sobre el césped de Anoeta
Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, dijo que la derrota de este domingo ante el Villarreal en el último minuto (2-3) "ha sido muy dura, pero positiva". El equipo donostiarra cayó en el último suspiro con un gran gol de Moleiro tras un rechace después de un córner, una acción que lamentó el técnico de Irún. “Otros días nos ha caído a favor, pero hoy ha tocado en contra”, señaló. La Real puso punto final a una racha de seis partidos sin conocer la derrota y Sergio Francisco reconoció que su equipo “debe mejorar en algunos aspectos”. “Es una pena, pero es una derrota positiva. Se nos acaba la racha, pero el equipo ha vuelto a demostrar tener orgullo. El equipo se siente fuerte en casa y esos aplausos al final nos reconfortan”, destacó.
Sergio Francisco sobre la valentía del equipo
"Yo al equipo siempre le pido que sea valiente. Una vez habíamos conseguido el 2-2, en casa y con nuestra gente, teníamos que ir a buscar el tercero. Luego hay otra cosa que es la gestión de los cambios. Había pocos cambios con perfil defensivo, habíamos metido a todos para buscar el segundo gol. El perfil de nuestros mediocentros era más de media punta. Teníamos que ir a buscar el partido. El equipo estaba ordenado, ha sido una jugada aislada", señala el entrenador de la Real Sociedad.
Sergio Francisco sobre los aplausos en el 2-3
"Nos habíamos puesto 0-2 y seguramente ahí habíamos pensado a ver como somos capaces de terminar el partido. Ahí los jugadores dan un paso adelante una vez más, demostrando que pueden meter 2 goles a un Villarreal que es de los equipos que más porterías a cero ha conseguido. Su bloque 4-4-2 es muy difícil de atacar, y aun así hemos generado un contexto de partido en el que hemos pensado en ganar. La gente percibe que el equipo lo da todo hasta el final. Igual nos están penalizando algunas cosas, pero a nivel de actitud estamos dando respuestas positivas. Desde principio de temporada hemos sentido el apoyo de la afición y de Anoeta", aclara Sergio Francisco.
El estado anímico de la Real Sociedad
"Se lo he dicho al grupo. Es una derrota dura porque nos afecta y nos pesa, nos va a costar digerirla. Pero a la vez hay que quedarse con muchas cosas positivas. El equipo poco a poco sigue creciendo. A nivel de atrevimiento, de energía y de meter a más jugadores que entran en la dinámica. El objetivo es que todo el mundo se sienta partícipe", sentencia.