El doble error de la Real Sociedad con Jon Pacheco

El central se reencuentra con la Real Sociedad, el cual lo ha cedido al Deportivo Alavés durante esta temporada, este fin de semana. El defensa podrá jugar ya que no tiene cláusula del miedo porque dicha prohibición no se introdujo en el acuerdo que alcanzaron los clubes en el pasado mercado de fichajes de verano

Jon Pacheco va a ser uno de los grandes protagonistas este fin de semana en la jornada 15 de LaLiga ya que el central se va a reencontrar con la Real Sociedad, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, el cual lo cedió al Deportivo Alavés esta temporada. Los dos equipos vascos se enfrentan este sábado en Vitoria en un partido que el central va a poder jugar sin problemas porque no tiene cláusula del miedo. Ese no es el único error que ha cometido la Real Sociedad con Jon Pacheco de cara a esta campaña ya que el zaguero sería más que válido para el equipo de entrena Sergio Francisco.

Jon Pacheco va a poder jugar el Alavés - Real Sociedad porque no hay cláusula del miedo

El partido de LaLiga en el que este fin de semana se enfrentan Deportivo Alavés y Real Sociedad va a estar marcado por la participación de Jon Pacheco, central cedido por al Real Sociedad al Deportivo Alavés durante esta temporada.

Cuando se acordaron los términos del préstamo Real Sociedad y Deportivo Alavés no incluyeron la famosa cláusula del miedo, tal y como informa El Diario Vasco, y por tanto Jon Pacheco va a poder jugar sin problemas contra el equipo con el que tiene contrato.

La cláusula del miedo es un término introducido en una cesión por el cual un jugador no puede jugar el partido en el que se enfrentan el equipo en el que está prestado y el club con el que tiene contrato el futbolista. Una cláusula que se puede romper, normalmente, mediante el pago de una cantidad de dinero pactada previamente. En el caso de Jon Pacheco, esta cláusula no existe y por tanto el central puede jugar el partido Deportivo Alavés - Real Sociedad.

El crecimiento de Jon Pacheco en la Alavés y los problemas de la Real Sociedad en la posición de central

La cesión de Jon Pacheco al Deportivo Alavés le está saliendo muy bien a la Real Sociedad ya que el central, de 24 años, se está consolidando como un futbolista muy válido para el nivel que se exige en Primera división. El defensa ha jugado 8 partidos y acumula 600 minutos habiéndose hecho con un puesto como titular.

Con todo, la Real Sociedad ha cometido un error con Pacheco ya que el central podría estar jugando perfectamente en el equipo que entrena Sergio Francisco esta temporada. El conjunto en el que Aritz Elustondo no da ya el nivel y en el que Duje Caleta-Car ha decepcionado cuando era el fichaje que debía hacer subir el rendimiento en la posición de central. Con esta tesitura, sólo Igor Zubeldia y Jon Martín están rindiendo a buen nivel.