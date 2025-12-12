Real Sociedad - Girona en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 16 de LaLiga

Encuentro correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga, que enfrenta a la Real Sociedad contra el Girona en el Estadio de Anoeta de San Sebastián, donde ambos equipos buscarán alejarse de los puestos de descenso, teniendo los donostiarras una posición más favorable en la clasificación

¡Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de LaLiga! A partir de las 21.00 horas, Real Soceidad y Girona se enfrentan en el Estadio de Anoeta como parte de la jornada 16 del campeonato de Primera división

La Real Sociedad llega al encuentro como décimo cuarto clasificado en LaLiga, después de conseguir 16 puntos repartidos en 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas

Por su parte, el Girona abre los puestos de descenso, a 2 puntos de la salvación. Esta siendo una temporada dura para los rojiblancos que han obtenido 2 victorias, 6 empates y 7 derrotas traducidos en 12 puntos

El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Anoeta, hogar de la Real Sociedad, que cuenta con una capacidad para más de 39.000 espectadores tras su última remodelación, finalizada en 2019

El encargado de dirigir el encuentro será Miguel Ortiz, que contará con David Gálvez en el VAR

Los de Sergio Francisco llegan tras haber sido derrotados por 1-0 ante el Alavés en el derbi vasco. Tras eliminar al Reus en Copa del Rey, afrontarán la próxima semana un nuevo duelo ante el Eldense. De los últimos 5 partidos disputados, han logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas

Por su parte, el equipo dirigido por Míchel parece no encontrar la luz al final del túnel. Los gerundenses han sido eliminados de la Copa del Rey por el Ourense y acumulan 4 encuentros sin conocer la victoria. En su último duelo fueron superados por el Elche con un 3-0

El técnico de la Real Sociedad compareció en la rueda de prensa previa al duelo de LaLiga para dar algo de tranquilidad a la afición con respecto a los jugadores en duda

Míchel se sincera por la situación de Livakovic: "Me dijo que no quiere estar aquí, que quiere jugar en otro equipo"

El técnico del Girona vivió un momento caliente en la previa del duelo, al ser preguntado por su portero suplente. El madrileño fue tajante al enunciar: “Me dijo que no quiere estar aquí, que quiere jugar en otro equipo”

La llegada de los jugadores de la Real a su estadio

¡Comienza el partido! Rueda el balón en Anoeta para que la Real Sociedad y el Girona busquen una importantísima victoria en la jornada 16 de LaLiga

Gran jugada de los txuri-urdin, donde Barrene habilita a Kubo delante de la portería de Gazzaniga. El remate del japonés se marchó por encima del larguero

La Real Sociedad recibe en su feudo, el Estadio de Anoeta, a un Girona muy tocado que no quiere terminar de hundirse en la clasificación. Con ambos equipos sufriendo ante un posible descenso, los de Sergio Francisco tienen aún un pequeño colchón de puntos antes de caer a los puestos de peligro, donde el primer equipo marcado en rojo es el de Míchel.

Con el amargo recuerdo para las dos entidades tras la última jornada de liga, donde fueron vencidas, este partido se prevé clave en las aspiraciones de los equipos ante un calendario que llega a la recta final de la primera vuelta. Una nueva derrota podría ser catastrófica antes de finalizar el año.

Así llega la Real Sociedad

El conjunto txuri-urdin vive una temporada atípica en comparación con lo acostumbrado en los últimos años, donde además de llegar a jugar la Champions League, fueron campeones de la Copa del Rey. Ahora, el equipo se sitúa a tan solo 4 puntos del descenso, con 16 puntos logrados tras 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas.

En su último partido, ante el Alavés en Mendizorroza, fueron vencidos en el derbi vasco por 1-0. El equipo mostró brotes verdes e ideas claras de juego, pero su poca precisión de cara a portería acabó lastrando al equipo, como ya ha ocurrido en diferentes encuentros a lo largo de la temporada.

Tras superar al Reus en la segunda ronda de Copa del Rey, la Real Sociedad querrá recuperar sensaciones ante uno de los equipos más inestables de la competición, más aún teniendo presente la eliminatoria de dieciseisavos ante el Eldense.

Así llega el Girona

El conjunto de Míchel vive una situación muy pareja a su rival. Tras realizar aquella magnífica temporada que les dio el pase a la Champions League, el proyecto del técnico madrileño se desvaneció tras tocar su techo. En esta campaña, la primera tras disputar la competición europea, los gerundenses tan solo han sumado 12 puntos de los 45 posibles. En total, 2 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

Parecía que los rojiblancos habían encontrado su camino tras dos meritorios empates ante Real Betis y Real Madrid, a los que precedió la victoria frente al Alavés. Pero lejos de la realidad, el equipo quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Ourense, equipo de Primera Federación, para después ser goleado por el Elche en la última jornada de LaLiga.

Una vez visite San Sebastián, el Girona tendrá que recibir en Montilivi al Atlético de Madrid. Dos partidos muy duros antes de acabar el año, donde los jugadores deberán de realizar magníficas actuaciones si no quieren empezar el 2026 desde los puestos de descenso.