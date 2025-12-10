Pellegrini y Llorente defienden a Amrabat de las acusaciones de poco compromiso con el Betis: "No tenía ninguna posibilidad"

Pellegrini y Diego Llorente salieron al paso de los reproches de algunos béticos por el adiós anticipado del marroquí, asegurando que no hay base para sostener las dudas sobre su compromiso: "Ha hecho lo posible por estar"

Esta mañana, antes de partir rumbo a Zagreb, Ángel Haro negó que en el Betis hubiese malestar por la marcha de Amrabat con Marruecos y que se sospechara que había evitado disputar los últimos partidos para estar a tope con su combinado.

"Sofyan es un magnífico profesional. En el derbi intentó jugar, con un hematoma importante. Se trató, lo intentó y no pudo llegar. Cualquier duda sobre su profesionalidad está fuera de lugar. Si pudiera jugar en los partidos, lo haría", señaló el mandatario, que esta misma tarde ha encontrado el respaldo de Manuel Pellegrini y Diego Llorente, que salieron al paso de los reproches de algunos béticos en redes sociales por el adiós anticipado del pivote.

Pellegrini, muy tajante para defender a Amrabat

"La gente puede opinar lo que quiera, pero hay que tener base para dar una opinión. Nosotros vemos a Amrabat todos los días, le vimos la pierna como estaba y que no tenía ninguna posibilidad de jugar al fútbol, por lo menos, yo creo, una semana más", señaló el míster, que defendió a ultranza al marroquí. "Él hizo lo imposible para recuperarse con los tratamientos médicos. No creo que nadie que lo conozca y esté con él en el día a día pueda tener la más mínima duda del compromiso que tiene él con este equipo. Lo demuestra cada vez que juega en el campo".

Esta línea, apuntó que "no valía la pena que se quedara, porque no iba a estar tampoco para jugar el próximo partido". "Lamentablemente, el golpe fue demasiado fuerte, pero el compromiso de él, por lo menos desde el punto de vista del cuerpo técnico, no admite ninguna duda. Las personas pueden opinar, pero hay que tener más sustentación para esas opiniones", señaló el preparador bético.

Llorente afirma que Amrabat "hizo todo lo posible"

Diego Llorente, por su parte, se pronunció en la misma dirección tras compartir vestuarios varios meses con el marroquí. "Con este tema pasa como con otros, que cualquiera puede opinar, pero al final nosotros somos los que estamos en el día a día, somos los que conocemos también nuestro estado como jugadores y también el de nuestros compañeros, cómo están y lo que hacen para poder llegar a tiempo a algunos partidos", explicó el central, que aseguró que Amrabat ha puesto de su parte. "Hay veces que hacemos cosas que no es el proceso natural para estar y en este caso Sofyan lo ha intentado de todas las formas posibles. Tampoco tenía mucho sentido retenerle sabiendo que no podía llegar a los próximos partidos".

"Creo que en un entrenamiento también probó para intentar estar contra Barcelona, pero al final los milagros no existen y todo lo que se pueda hablar fuera de nuestra área no lo podemos controlar. Al final la realidad es la que es", concluyó el madrileño sobre Amrabat.