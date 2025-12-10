Diego Llorente pide un paso adelante al Betis contra el Dinamo Zagreb: "Si tienes que hacer cuentas..."

El central advirtió que no cabe relajación para evitar lo del curso pasado en Mladá Boleslav y recurrir a la calculadora para lograr el pase, por lo que hizo una petición al equipo de cara a la cita en Zagreb

Diego Llorente fue el futbolista elegido para acompañar a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Dinamo de Zagreb y el madrileño lanzó una advertencia de cara a este partido para evitar luego la calculadora y lo que pasó el curso pasado contra el humilde Mlada Boleslav.

“El aprendizaje del año pasado vale para todas las competiciones, porque en partidos donde éramos favoritos nos faltó dar un paso adelante por aquel entonces. Ahora estamos en una situación totalmente diferente", señaló Diego Llorente, que se marca un objetivo para mañana jueves: "Queremos lograr la primera victoria fuera de casa en Europa”.

Llorente señala que un triunfo no sería definitivo pero que "daría tranquilidad"

En este sentido, avisa de que no será en absoluto un partido sencillo, por la tradición futbolística del rival y las continuas joyas que aportan al fútbol mundial: "Hemos visto cuál es el estilo del Dinamo, que combina jugadores físicos con otros más técnicos. La cantera croata siempre tiene grandes jugadores, no hay más que ver hasta donde llega Croacia en la Eurocopa o el Mundial". Por ello, el central madrileño no duda que el Dinamo obligará a los verdiblancos a esforzarse al máximo: "Esperamos un partido difícil, en el que seguro que nos van a complicar las cosas”.

Así las cosas, destaca la importancia de este duelo de cara a la clasificación, sobre todo para evitar apuros innecesarios como los del curso anterior. "Un resultado positivo no sería definitivo, pero sí daría tranquilidad", señaló Llorente, que dio un toque de atención para que no haya despistes contra los croatas: "Si tienes que hacer cuentas es porque no has hecho los deberes a tiempo y lo queremos evitar”.

Llorente pide dar un paso adelante fuera de casa

Igualmente, quiso dejar claro que este partido es muy distinto a la anterior salida contra el Genk, en la que el Betis no pasó del empate sin tantos. "Son distintas situaciones. Tuvimos nuestras oportunidades, ellos también. Después han hecho grandes partidos y demostrado que son un equipo difícil. Tenemos que dar ese paso adelante fuera de casa para que ese trabajo que hemos hecho en casa podamos refrendarlo y apoyarlo con victorias fuera", apuntó el defensa, que resaltó los recursos de la plantilla

"El equipo es consciente de que no solo hay una vía para conseguir puestos europeos. Este año tenemos una plantilla extensa, con jugadores que juegan menos como Ortiz o Altimira y cuando han salido han hecho un gran trabajo. Yo mismo, que juego más en Europa League, doy lo mejor y eso te lleva a poder afrontar las competiciones con más garantías y no centrarte en una sola vía. Estamos en diciembre es todavía muy pronto. Ya veremos en marzo dónde nos coloca cada competición", apuntó.