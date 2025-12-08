El Betis vuelve a Zagreb para resolver varias cuentas pendientes con el Dinamo

Poco menos de dos años después, la expedición verdiblanca regresa a Zagreb para enfrentarse al que fue su verdugo en el estadio de su última eliminación en una competición europea, buscando celebrar el primer triunfo de su historia en Croacia y la 'clasificación virtual' en la Fase Liga de la UEFA Europa League

El Real Betis viajará el próximo miércoles a tierras croatas para visitar el jueves al GNK Dinamo de Zagreb en la sexta jornada de la Fase de la UEFA Europa League, un encuentro en el que los verdiblancos podrían dar un gigantesco paso hacia su clasificación entre los ocho primeros y en el que, además, espera resolver otras cuentas pendientes con su último verdugo en una eliminatoria continental. El conjunto 'plavi' les echó de la Conference League 2023/2024, donde habían caído rebotados como terceros de grupo de la competición superior, y en cuya edición 2024/2025 no fueron doblegados hasta la gran final -ante el Chelsea FC-. Además, busca su primer triunfo en la que será su tercera visita a Croacia, donde tampoco ha perdido.

El Betis suma sendos empates en sus dos visitas a Croacia

El Real Betis ha cosechado dos empates, ambos por idéntico marcador de 1-1, en los dos partidos oficiales que ha disputado en Croacia a lo largo de toda su historia. El último está bastante fresco en la memoria verdiblanca, tanto por lo reciente como por lo decepcionante. Hace menos de dos años, en el mes de febrero de 2024, el equipo de Manuel Pellegrini fue apeado en los dieciseisavos de final de la Conference League por el Dinamo de Zagreb en esa mencionada igualada en el estadio Maksimir, con goles de Kaneko y Bakambu, en el partido de vuelta de una eliminatoria que venía de registrar un 0-1 en el partido de ida disputado dos semanas antes en el Benito Villamarín de Sevilla.

Justo una década antes de ese encuentro en el mismo escenario en el que este jueves buscará la clasificación virtual, en el antiguo formato de Fase de Grupos de la Europa League 2013/2014, el Real Betis jugó por primera vez en Croacia frente al Rijeka, cosechando otro empate a uno en un duelo en el que Benko adelantó a los locales e Cedrick Mabwati igualó para los visitantes.

El Dinamo de Zagreb recibe al Betis tras un tenso clásico croata con el Hadjuk Split

El Dinamo Zagreb recibirá al Betis después de cosechar un apuradísimo empate contra el Hajduk Split, en el duelo de máxima rivalidad de la liga croata en el que ambos se jugaban el primer puesto de la tabla y que se disputó también en el estadio Maksimir. Los visitantes se adelantaron en el 68' con un tanto de Sego y los pupilos de Mario Kovacevic sólo pudieron rascar una igualada que llegó con una diana de Hoxha en el 112' o, lo que es lo mismo, en el penúltimo minuto de un larguísimo añadido que duró 13'. Eso sí, el empate le permite conservar el liderato en su país, con un punto de ventaja sobre su oponente.

"Creo que podemos ser buenos y sólidos, amenazar al Betis desde el contragolpe y conseguir un buen resultado. Aunque hay que tener en cuenta que el Betis está haciendo una gran campaña", opinó el técnico del GNK Dinamo, Mario Kovacevic, en la rueda de prensa posterior al clásico croata. Los arlequinados le han dado una importancia vital a este partido contra los verdiblancos. Y no es para menos.

Mientras los de Pellegrini casi sellarían un billete virtual para estar entre los ocho primeros -el curso pasado el octavo pasó con 14 puntos y viaja a Zagreb con 11 a falta aún de dos jornadas- y prácticamente se garantizarían la clasificación indirecta (entre 9º y 24º), los locales intentan evitar su eliminación por la vía rápida. Sólo suman siete puntos de 15, todos ellos en un sobresaliente arranque con victorias ante el Fenerbahçe turco (3-1) y el Maccabi de Tel Aviv israelí (1-3), además de una igualada en su visita al Malmoe sueco (1-1). Luego, cayó contra el RC Celta de Vigo (0-3) y ante el LOSC Lille (4-0), complicándose bastante la vida.