La maldición del lateral izquierdo persigue a Pellegrini

Junior cae lesionado, Ricardo Rodríguez está sancionado y Valentín Gómez deberá repetir en la banda en Zagreb, aunque el 'Ingeniero' tiene la 'bala' de Aitor Ruibal a pie cambiado

Se queda sin laterales zurdos específicos Manuel Pellegrini para la visita del próximo jueves 11 de diciembre a Zagreb a partir de las 18:45 horas para medirse con el Dinamo en la sexta y antepenúltima jornada de la fase liga de la Europa League, un cita que el chileno no quiere que pase desapercibida, pues la considera "muy importante para seguir arriba, que es ahora en lo que hay que estar centrados, y luego, a recuperar los puntos de visita en el campo del Rayo". Así, de contar en los últimos partidos con los dos ocupantes natos de esa demarcación, tras recuperarse de sus respectivas dolencias físicas Junior Firpo y Ricardo Rodríguez, pese a lo cual sigue viendo por delante al reconvertido Valentín Gómez, vuelve a estar en cuadro.

Y es que el internacional suizo forzó la tercera amarilla del ciclo y está sancionado, por lo que, aunque no tendrá problemas para ser alineado el siguiente lunes 15 de diciembre a las 21:00 horas en Vallecas, será ausencia obligada en el Stadion Maksimir, donde tampoco comparecerá el hispano-dominicano, que entró en el minuto 60 frente al FC Barcelona, pero acabó saliendo sobre la bocina al lastimarse en una carrera. A falta de pruebas, parece que 2025 se ha acabado para el jugador criado en Fuengirola, que tiene una lesión muscular de grado aún desconocido en los isquiotibiales. A corto plazo, las alternativas para el 'Ingeniero' se reducen a seguir confiando en Valentín (que jugó este sábado 90 minutos, aunque sólo 45 en Copa ante el Torrent) o meter a Aitor Ruibal (partido completo igualmente frente a los culés) a pie cambiado, aunque Héctor Bellerín no llega a tiempo y el otro lateral derecho que tiene es Ángel Ortiz.

Sin soluciones en el filial para estos casos, pero sí Carlos de Roa

Los dos laterales zurdos del Betis Deportivo han llegado este pasado verano a la disciplina verdiblanca, por lo que ni Darling Bladi ni Ian Forns (que, aparte, está lesionado) podrían ingresar en la lista B de la UEFA para viajar a tierras croatas. Si quisiera el 'Ingeniero' alinear a un carrilero izquierdo puro, podría apostar, eso sí, por Carlos de Roa. El todavía juvenil nazareno cumple los requisitos por edad (tiene 18 años, por lo que nació bastante después del 1 de enero de 2004 que actúa este curso de listón), además de haber sido seleccionable desde que cumplió los 15 años (el 10 de julio de 2022) no durante un período ininterrumpido de dos años, pero sí "un total de tres años consecutivos, con un máximo de un período de cesión a un club de la misma federación por un período no superior a un año". En su caso, al Calavera CF en la 23/24, pues regresó en cadetes. Añade la norma continental que "los jugadores de 16 años pueden ser inscritos si han estado registrados en el club durante los dos años anteriores sin interrupción".