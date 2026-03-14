Tebas se porta en Semana Santa con Sevilla y Betis

A la vuelta del parón de selecciones, tanto nervionenses como heliopolitanos disputarán sus encuentros en la tarde-noche del Domingo de Resurrección

LaLiga, al igual que las principales competiciones nacionales de Europa, parará tras la disputa de la jornada 29ª el próximo fin de semana, ya que el lunes 23 de marzo comenzarán las concentraciones de las diferentes selecciones nacionales para la disputa de duelos amistosos y oficiales, reanudándose los torneos, también el español, alrededor de dos semanas más tarde, en los estertores de la Semana Santa. En este caso, Javier Tebas y sus ayudantes se han portado con los dos representantes hispalenses, teniendo en cuenta cómo se viven aquí unos días muy señalados en clave cofrade y cultural, especialmente por los miles de aficionados de unos y otros, que podrán disfrutar la Semana Grande.

Así las cosas, tanto el Sevilla FC como el Real Betis jugarán tras el 'impasse Fifa' en la tarde-noche del Domingo de Resurrección, ocupando, de hecho, las dos franjas finales de esa jornada, quedando para el Lunes de Pascua a las 21:00 horas el Girona FC-Villarreal CF. De esta forma, el cuadro nervionense visitará al colista Real Oviedo a partir de las 18:30 horas de ese 5 de abril, siendo además el encuentro elegido para que tanto DAZN como Teledeporte lo emitan en directo y en abierto para todos los públicos, una cita por todo lo bajo en la que los blanquirrojos tratarán de sumar para eliminar a un rival directo que no debe sumarse a la lucha por la permanencia.

Por su parte, el Real Betis-RCD Espanyol, con las plazas continentales en juego, ha sido fijado inmediatamente después, a las 21:00 horas de ese mismo día, con las cámaras de Movistar Plus LaLiga como testigos. Con suficiente margen para que unos y otros recuperen a los internacionales que se marchan con sus respectivas selecciones y un descanso de cuatro días antes de tener que disputar unos hipotéticos cuartos de final de la Europa League, en el caso verdiblanco, si hay remontada este jueves 19 de marzo ante el Panathinaikos en el Estadio de La Cartuja.

Un K.O. europeo podría suponer un cambio de fechas

En el caso antes apuntado (victoria por dos o más goles del Real Betis ante el Panathinaikos de Rafa Benítez este próximo jueves), el conjunto de Manuel Pellegrini viajaría al afamado barrio de Budapest que comparte nombre con el Ferencváros o a la ciudad portuguesa de Braga (si el Sporting remonta el 2-0 de la ida de octavos en Hungría) para jugar allí la ida de cuartos de la UEL el jueves 9 de abril, pues la vuelta sería en La Cartuja el jueves 16-A. Entre medias, un CA Osasuna-Real Betis que seguro sería el domingo 12 de abril. Sin embargo, LaLiga se reserva la posibilidad de mover en la jornada 30ª al lunes 6 de abril el Valencia-Celta o el citado Betis-Espanyol si alguno de los dos cae eliminado en esta ronda de la Europa League.