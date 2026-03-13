La profunda reflexión de Almeyda sobre a dónde va un fútbol "fiel reflejo de la sociedad": "En los entrenos antes había hinchas y eso se perdió﻿"

El técnico sevillista ha vuelto a poner el altavoz en la dirección que está tomando el fútbol actual, cada vez más alejado del aficionado y sin tener en cuenta una guerra que afecta a todo el mundo

En el tramo final de la rueda de prensa de Matías Almeyda previa al choque ante el FC Barcelona, el técnico argentino ha dejado claro que su discurso antes de viajar a Barcelona no es victimista pero sí realista.

"Yo no mando un mensaje para quedar bien, trato de ser sincero con la gente que quiero, las copas son una cosa y la liga es otra, la realidad, no hago un discurso, es la realidad. Si hace dos semanas decían que era el peor equipo de la historia, que se empataba un derbi con el peor equipo de la historia, todo cambia rápido.... Yo no pongo excusas, si veo realidades, y lo dije en la primera rueda de prensa, como iba a ser el año y como íbamos a jugar y vamos ahí, puedo acertar o equivocarme, está en el que cree, cada minuto, cada entrenamiento, tenemos que estar al 100%, en un momento hablaban de Europa, qué Europa, la realidad es que nos jugamos no perder la categoría, no quiero quedar bien con nadie, saben como soy, no armo discursos, todo lo que hablo aquí lo hablo de corazón y me equivocaré, vamos a jugar contra el mejor equipo, golea a todo el mundo, ¿cuántos partidos perdió? Y no lo enojen más que luego vamos nosotros...", defendía el argentino, que volvió a reiterarse en su idea.

"¿Qué entrenador piensa que va a ir a perder? ¿Qué entrenador prepara a un equipo para perder? No existe, todos lo que habrán ido a jugar allí pensaban que podrían ganar ese partido, nosotros también, vamos a ver si nuestra estrategia nos sirve para poder hacer lo de aquí, es muy difícil pero no imposible", apuntillaba.

Su reflexión hacia donde va el fútbol, fiel "reflejo de la sociedad"

Para terminar la rueda de prensa, Matías Almeyda fue preguntado por el caso de la aficionada sevillista que está pasando por un cáncer y varias peñas le están ayudando con los costes del tratamiento, sobre qué piensa de eso y lo bonito que puede ser el fútbol en estos casos, a lo que el técnico dejó una reflexión.

"El fútbol tiene algo muy lindo y despierta sentimientos. Bien utilizado es un remedio para mucha gente, el fútbol nos da de comer también, es todo gratitud de que el fútbol nos permita conocer culturas, países, personas, comer cosas ricas... Es lo lindo del futbol, es el fiel reflejo de la sociedad, hoy hay guerras y nosotros hablamos de jugar un partido, quiere decir que no nos importa nada, el negocio tiene que seguir, y yo me rompo la cabeza para ver cómo jugamos allí, pasamos de algo muy lindo a algo inhumano, que es la guerra. ¿Cuánto vale un misil de estos que tiran? ¿50 millones? ¿Y en África hay hambre? Por qué no llevamos ese dinero en alimentación y educación allí, en el fútbol intento disfrutar esa parte, invitar a alguien a un entrenamiento, cuando te piden una foto... darle el valor porque fui joven, no hay que olvidarse de esa parte, hemos traído mucha gente a los entrenamientos y eso es felicidad", admitía el argentino.

"Quiero conocerla, le mandé un mensaje, es lo lindo y eso se perdió, en los entrenamientos antes había hinchas y eso se perdió, ¿volverá o no? porque nos preocupamos por otras cosas pero la esencia del futbol... Me gustaría que volviera ese folclore, que la gente disfrute, estar más juntos, es todo como muy separado y esto no debe ser así. Y va en ese proceso, socialmente el mundo va retrocediendo y todos somos parte de esto, me extendí por otro lugar", finalizó.