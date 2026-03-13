Almeyda, sobre las opciones del Sevilla en el Camp Nou y el estado de Lamine Yamal: "No sé por dónde más la puede meter..."

El preparador nervionense cree que el español es "el mejor jugador del mundo a día de hoy" y cree que para sumar en Barcelona deberán estar "en la perfección y que ellos no tengan su día"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para analizar cómo afronta su equipo el difícil duelo ante el FC Barcelona en el Camp Nou, donde no gana en LaLiga desde la temporada 02/03. El argentino ha desconfíado que por jugar en Champions entre semana, los azulgranas vayan a estar más cansados.

"Creo que porque el Barcelona esté cansado y haya jugado ayer... siempre juega de una manera excelente, de donde lo mires, seguramente será diferente al partido que jugamos de local, pero intentaremos hacer cosas parecidas y también siendo conscientes de lo que enfrentamos. Hace 23 años y medio que no ganamos allí, es mucho tiempo. Hay chicos que no lo vieron, es realmente difícil, es el mejor equipo de LaLiga, de los mejores de Europa y no importa si están cansados o no, lo hacen bien de igual manera", ha comenzado explicando.

De hecho, el 'Pelado' no cree que el partido de la primera vuelta, donde el Sevilla goleó 4-1 al Barça pueda volver a repetirse en el Camp Nou, porque es un equipo mucho mejor ahora, aunque intentarán aprovechar cosas buenas que hicieron entonces para intentarlo a domicilio: "Creo que siempre hay entusiasmo pero somos conscientes de lo que enfrentamos y de la manera en que podemos llegar a puntuar, si no se pudo en 23 años intentaremos hacer aquello que no hicieron en ese tiempo. Es muy difícil, un rival que no perdona, que hacen más goles, que tienen más tenencia, y que juegan muy bien y siguen mejorando en todas sus líneas. Ha mejorado con respecto al equipo que nos enfrentamos, pulió aún más todo lo bueno que tiene, la presión, el lugar de hacerla, cómo salen jugando, las lecturas de las presiones de los rivales, las jugadas a balón parado, los laterales hacen goles... Tenemos que estar en la perfección y que ellos no tengan su día".

Cuestionado por cómo se puede parar a este Barça, Almeyda fue pragmático en su respuesta. "Creo que tenemos que empezar a rezar y confiar en lo que vamos a hacer. No hay que ir en búsqueda de 23 años ni nada, nos enfrentamos al mejor equipo, con uno de los mejores entrenadores del mundo, y para nosotros son todas finales, más con lo que nos jugamos nosotros, no es imposible, son once contra once, confío en mis jugadores y están mostrando un amor propio terrible, pero sabemos la calidad que enfrentamos", ha recordado.

Para Almeyda, Lamine Yamal "es el mejor del mundo a día de hoy"

Además, Almeyda ha dejado claro que no piensan en el duelo de la jornada siguiente ante el Valencia. "Si quedan 10 partidos son diez finales, ojalá fuese una solo, tenemos que seguir con este sentimiento dos meses más o un poco más. No he definido todavía el equipo, veremos cómo estamos mañana y pensamos sólo en el partido de Barcelona, luego hay otra semana para preparar el Valencia, hacer un estudio y ver lo que viene", ha recalcado para asegurar que "la perfección, aunque no exista", será clave para sumar en Barcelona: "Casi cerca de ser perfectos y ver si así nos alcanza".

Por último, el argentino se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal, al que ve muy difícil de neutralizar porque sigue creciendo partido a partido: "No hago comparaciones, es uno de los mejores del mundo, muy joven, cada día que pasa lo hace mejor, ha agregado más cosas a su juego, tira con tres dedos, antes la metía contra el palo, ahora a un metro, a la mitad y ahora la mete al ángulo, no sé por dónde más la puede meter... Es el mejor jugador del mundo a día de hoy, da gusto verlo jugar, son los que te gusta ver, pero no tienen solo ese, tienen en el costado otro, en mitad de la cancha otro, y un enorme entrenador que no voy a descubrir, donde va hace un equipo lindo de ver".