Barça - Hapoel Tel Aviv: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Barça se enfrenta a los elementos para tratar de salir de su mala racha y lo hará ante el Hapoel, sin público y sin el lesionado Laprovittola

El Barça afronta el trascendental partido ante el Hapoel Tel Aviv con varias noticias preocupantes. Por un lado está su racha, ya que lleva tres derrotas consecutivas en la máxima competición continental, en la que no gana desde que lo hiciera en Vitoria el 6 del mes pasado. Lo segundo es que tiene que romper la racha ante uno de los mejores equipos de la Euroliga y sin público. Y lo tercero, tal vez la peor, es que lo tendrá que hacer sin un Nico Laprovittola que, prácticamente, ha dicho adiós a la temporada.

Así lo confirmaba este jueves Xavi Pascual, técnico barcelonista, quien señalaba que el argentino tenía que "parar" y también puso en duda el concurso de Darío Brizuela, al que forzarán si no está muy mal, dada la merma de efectivos y la situación en la que se encuentra.

El Barça, que llevaba todo el año asentado en zona de 'play off', ha caído hasta la octava plaza tras sus derrotas ante Armani Milán (87-84), Virtus Bolonia (85-80) y el París Basketball (74-85); y, de perder de nuevo, podría perder muchas opciones de meterse directamente en las eliminatorias.

Pascual ha avisado que todo pasa por ganar en casa, empezando por este difícil partido. Y su extensión en la pista, Satoransky, lo confirmaba. "De aquí en adelante todos los partidos son finales. Todo tiene mucha importancia. Creo que el último partido que jugamos en casa fue hace casi un mes y ahora nos toca otro sin público, así que es un desafío más para el equipo. Tenemos que salir preparados para ganarlo", avisaba el checo. Aquel partido en casa fue ante el París Basketball y se perdió...

Enfrente se encontrará al equipo con el que debutó en la Euroliga. Los de Itoudis llegan con el escolta estadounidense Elijah Bryant como su hombre más en forma. No en vano es el segundo con un mejor índice de rendimiento (20,9) de la Euroliga, solo por detrás de Vezenkov. Y, además, están los Vasilije Micic, el pívot Daniel Oturu, Levi Randolph, Kessler Edwards... Es un equipazo que, pese a jugar fuera de casa casi toda la competición, siempre ha estado arriba.

El partido se jugará sin público. Es algo que se decidió hace un mes, sin saber que la situación empeoraría en Oriente Medio y que habría una nueva guerra, que ha obligado al Hapoel, al Maccabi y al Dubai Basketball a buscar 'casa' en Bulgaria, Serbia y Bosnia, respectivamente.

A qué hora es el Barça - Hapoel Tel Aviv de la jornada 31 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Hapoel Tel Aviv, perteneciente a la jornada 31 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 13 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Palau Blaugrana de la Ciudad Condal.

Dónde ver en TV y online el Barça - Hapoel Tel Aviv de la jornada 31 de Euroliga

Este partido entre el Barça y el Hapoel Tel Aviv se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el italiano se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y por M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.