Real Madrid - Valencia Basket en directo hoy | Partido de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo de este partido entre el Real Madrid y el Valencia Basket correspondiente a la jornada 31 de la Euroliga 2025-2026

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo de este partido entre el Real Madrid y el Valencia Basket correspondiente a la jornada 31 de la Euroliga 2025-2026, que se va a jugar en el Movistar Arena de la capital de España.

El Valencia Basket llega a este duelo con 20 vicgtorias y 10 derrotas, una menos que el Madrid, que está justo por detrás de él en la tabla, tercero y cuarto respectivamente.

“En absoluto pensamos en el average. Lo importante es conseguir ganar el partido, que ya sería un grandísimo resultado por el nivel del rival. Trataremos de mantener este grandísimo rendimiento que estamos teniendo en casa”.

“Es un rival con mucho talento, muchísimos jugadores rápidos y con gran capacidad de tiro. Está muy bien entrenado. Nos pueden poner en dificultades con cosas y también les podemos poner en dificultades con otras”.

Sergio Llull ha sido verdugo en varias ocasiones del Valencia Basket, pero también ha sufrido duras derrotas ante el equipo taronja y sabe lo que ambos equipos se juegan este jueves en la Euroliga

"Ellos son un equipo muy táctico, muy bien entrenado. Siempre preparan mucho los partidos y hay que estar atentos a determinados ajustes. Yo creo que, como siempre, al final lo importante es hacer las cosas bien en lo básico y luego el talento de los jugadores".

"Es un partido muy complicado. Sabemos que tienen jugadores de muchísima calidad. Como siempre, nuestro principal objetivo es ser competitivos e intentar llevar el partido a nuestro ritmo. Intentar jugar una buena defensa, porque si no es muy difícil".

El average puede ser clave entre los dos equipos y el Real Madrid cayó en el Roig Arena por 89-76; no sólo habrá que estar atentos en quien se lleva el triunfo...

Pedro Martínez dejó en dudad la presencia de Kameron Taylo r en la previa del duelo y, finalmente, no está entre los doce que jugarán en el Movistar Arena

Por parte del Real Madrid, David Kramer era la única duda en la previa; el alemán está siendo un descarte habitual en Euroliga, por lo que no era un gran quebradero de cabeza para Scariolo

Últimas instrucciones de los entrenadores, con ambos equipos ya presentados. Esto está a punto de empzar... Aunque antes habrá un minuto de silencio por Paniagua

Campazzo sólo es capaz de anotar uno de los dos tiros libres que tenía; él perdona y Badio no, triple...

Tercero contra cuarto, el duelo más vistoso que se puede ver ahora en España, quinta vez que se ven las caras en esta temporada... el partido entre el Real Madrid y el Valencia Basket no es un duelo más y aunque no capte aún tanto interés como los partidos de los blancos y el Barça, ahora mismo está a su nivel de igualdad y calidad.

De hecho, fue la final de la Liga ACB de la pasada temporada, la final de la Supercopa ACB de la presente campaña y unas semifinales de Copa del Rey a las que los dos llegaron como los dos primeros cabezas de serie y que se decidieron por dos triples finales de Mario Hezonja.

Será la quinta ocasión que se enfrenten en la presente campaña y la que deshaga la igualdad. En la primera de ellas, el equipo de Pedro Martínez dejó al Madrid sin su primer título del año al ganarle la final de la Supercopa; en la última, el Madrid le devolvió la afrenta y dejó a los taronjas sin su Copa del Rey tras ganarles en el Roig Arena en las semifinales, pese a que después, los blancos tampoco ganaran la Copa, que se llevó el Baskonia.

Madrid y Valencia, tercero contra cuarto en la Euroliga

A este partido ambos llegan en uno de sus mejores momentos de la temporada. Situados ahora mismo como cabezas de serie de la Euroliga -entre los cautro primeros- y con sólo una victoria de diferencia entre ellos, favorable al Valencia Basket. De ahí la importancia de este partido, pues luego sólo quedaran siete jornadas para cambiar el panorama.

De ganar los de la capital del Turia tendrán un amplio margen sobre uno de sus rivales directos, mientras que si lo hacen los de Scariolo, les cogerán en la tabla y se asentarán en las primeras posiciones.

El Madrid sólo ha perdido un encuentro en el Movistar Arena en lo que llevamos de Euroliga y a eso se aferran los madrileños. No obstante, el Valencia Basket está acostumbrado a jugar ahí y ya ha dado más de una sorpresa en el coliseo madridista en temporadas anteriores.