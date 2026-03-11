Ilia Topuria dio el 'sí' a Makhachev y la UFC lo frenó

El conocido analista Arien Helwani desvela que Topuria aceptó pelear con el daguestaní, como él defiende, pero que fue la UFC la que se echó para atrás

Lo de Ilia Topuria e Islam Makhachev va camino de pelea legendaria. No sólo porque sean los dos primeros del ránking libra por libra de la UFC, sino porque llevan tiempo buscándose las cosquillas y lo vivido desde el pasado domingo, cuando se anunció la pelea del español ante Gaethje, ha elevado la tensión entre ambos aún más.

Puede ser parte de todo este juego y eso hará que cuando se enfrenten de verdad la tensión sea mayor y el combate tenga más expectación aún. Pero las descalificaciones ya han atacado lo personal -Makhachev se ha metido también con el agente del español- y parece difícil de reconducir pese a los intentos de la UFC de apaciguarlo todo.

El máximo dirigente de la compañía nortemaericana, Dana White, quiso el lunes salir al paso de los rumores que aputnaban que la pelea entre Topuria y Gaetje era un segundo plato para el UFC Casa Blanca / Freedom 250, del próximo 14 de junio en Washington, ya que en principio iba a ser el esperado Topuria vs Makhachev la pelea que presidiese esa velada.

"No es cierto. Nunca fue Islam contra Topuria. No se preocupen por las peleas que se están programando. Anunciamos cuáles se programaron y cuáles se llevarán a cabo", señaló White tras el evento de Zuffa Boxing del pasado fin de semana, donde dijo que, originariamente, ni Topuria ni Gaethje estaban en la cartelera. Y añadió que Makhachev no estaba al final por lesión. "Tiene algunos problemas en la mano. No sé la gravedad de los problemas en la mano ni cuánto tiempo lo mantendrán fuera, pero está lesionado", desveló.

Eso propició el cruce de declaraciones de este martes, en el que Topuria culpaba a Makhachev de haber alegado una lesión -en la mano- para no combatir contra él y el daguestaní le contestó insinuando que el culpable de que se cayera la pelea era el español; aparte de llamar "gordo" a su agente.

La clave la ha dado el conocido analista canadiense Ariel Helwani, que suele ser el mejor informado sobre las MMA, y que en parte le da la razón a Topuria en cuanto a que él aceptó la pelea contra Makhachev. Pero también confirma lo dicho por White, que el viernes Topuria no estaba incluido en esa cartelera y que la culpa no era del daguestaní sino de la propia UFC.

A Topuria le dieron a elegir y elgió Makhachev

"A mediados de la semana pasada, se acercan a él -a Topuria- con dos preguntas. La primera ¿En qué estás más interesado, en pelear contra Makhachev o contra Gaethje? ¿Qué te interesa más? Y la segunda, que la primera sería en 170 libras y la segunda, en 155. Según mis fuentes, Ilia -Topuria- dijo: Dadme a Islam. Subo a 170", indica el canadiense.

"Ellos le contestan que le llamarían. Pero el viernes no había pelea para Ilia Topuria en la Casa Blanca. Ninguna. Y a final de semana descubrieron que Islam no estaría disponible. Dana White lo reveló ayer, que tenía una lesión en la mano. Por cualquier motivo, llegaron a la conclusión de que no podía pelear el 14 de junio, y cuando eso quedó claro, solo entonces, se centraron en que Ilia pelease con Justin", añadía en su progama de Youtube, dejando caer que la UFC no esperaba que El Matador pidiera a Makhachev.

Helwani defiende la postura valiente de Topuria. "Ilia quería a Islam. Quería la maldita mejor pelea posible. Quería subir a 170 para pelea con Islam Makhachev, pero ni siquiera llegaron a negociar esa pelea con Islam. No es exactamente preciso que eso ocurriese. Y cuando Dana decía hace dos semanas que la cartelera estaba lista, no lo estaba ni de lejos", desveló el canadiense.