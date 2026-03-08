Charles Oliveira aplasta a Max Holloway y se convierte en el nuevo BMF de la UFC

Do Bronx fue muy superior y no dio opción alguna al mítico luchador estadounidense pese a que se llegaron a agotar los cinco asaltos

Era sin duda el combate más esperado en este primer trimestre de 2026. Dos auténticas leyendas como Charles Oliveira (37-11) y Max Holloway (27-9) se veían las caras para dilucidar quién iba a ser el nuevo campeón BMF. Pues bien, el brasileño arrasó.

Pese a que se llegaron a disputar los cinco asaltos pertinentes, la decisión no tuvo emoción alguna, ya que Do Bronx estuvo mucho mejor durante toda la pelea, llevando el control de la misma y golpeando más fuerte. Sí, el cinturón "Baddest Motherfucker" de la UFC, uno especial (y 'simbólico') que hace referencia al peleador más duro y valiente en el octógono fue para un Oliveira que minimizó en todo momento a Blessed.

Lo cierto es que fue un combate con tintes añejos. Oliveira y Holloway volvían a verse 11 años después –aquella vez venció el de Estados Unidos por lesión del brasileño– y si algo quedó claro es el enorme respeto mutuo que se procesan. Respeto sí, pero sin perdón.

Charles Oliveira, olvidando el K.O. de Topuria

Charles se lanzó desde el primer round con una fiereza que sorprendió al hawaiano, que se vio derribado en todos los asaltos; y es que este Do Bronx poco tiene que ver con aquel que cayó por K.O. frente a Ilia Topuria. Tras aquel varapalo derrotó primero a Gamrot y ahora ha firmado una actuación sublime contra uno de los mejores de la historia.

Profundizando un poco más en la batalla que se dio en el octógono tenemos que Oliveira buscó llevar al suelo a Max y ahí el norteamericano no pudo más que resistir, pero sin represalia alguna. Solo a última hora hubo un intercambio de golpes algo más abierto, pero ya era tarde para Holloway.

El resto de combates del UFC 326

Más allá de la pelea estelar entre Oliveira y Holloway, la velada contó con otras también interesantes. Así, Caio Borralho (18-2) regresó a la senda de las victorias al imponerse al neerlandés De Ridder (21-4) por decisión unánime. Exacto, se dio una doble alegría para la parroquia brasileña, que triunfó tanto en en el combate estrella como en el co-estelar. Y si alguien quería un K.O., ese llegó de manera espectacular por parte de Gregory Rodrigues 'Robocop' (19-6), quien dejó en la lona a su compatriota Brunno Ferreira (15-3). Fue una gran velada.