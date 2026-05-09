UFC 328 | Cartelera completa y donde ver hoy por TV en España la pelea de Joel Álvarez y la velada con Chimaev y Strickland como combate estelar

El UFC 328 pone en juego los títulos del peso medio, entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland, y del peso mosca, donde se enfrentan Joshua Van y Tatsuro Taira

El regreso y primera defensa de Khamzat Chimaev, dos títulos en juego, ya que también se decide el peso mosca en la primera defensa de Joshua Van y, por si tuera poco, el segundo mejor luchador español, Joel Álvarez, disputa su segundo combate en el peso wélter ante Yaroslav Amosov. Ese es el atrayente panorama que se presenta este sábado por la noche en el UFC 328 que se va a celebrar en New Jersey.

Khamzat Chimaev 'amenazó' con subir al peso supermedio, pero finalmente hará su primera defensa ante un excampeón de la división, Sean Strickland, con quien van a saltar chispas. Aunque Chimaev aparece como claro favorito, Strickland viene de ganar a Anthony Hernández hace dos meses y siempre asegura espectáculo.

Justo antes, Joshua Van también hace la que es su primera defensa en el peso mosca después de dar la sorpresa ante Alexandre Pantoja, aunque fuera por la lesión de éste. El luchador birmano se enfrenta a otro asiático, el japonés Tatsuro Taira, un peleador muy mediático que tendrá su primera oportunidad para llegar a la cúspide.

Sean Brady se mide a Joaquin Buckley en el peso wélter y, en el pesado, Alexander Volkov y Waldo Cortés Acosta dirimen uno de los mejores combates que se pueden ver en esa división.

No obstante, el público español también estará atento a lo que haga Joel Álvarez en las preliminares. El luchador asturiano venció a Vicente Luque en Brasil, en su estreno en el peso wélter y, de hacer lo propio con Yaroslav Amosov, posiblemente, entraría entre los 15 primeros del ránking de esa competida división que lidera Ilia Topuria. El ucraniano ocupa actualmente el puesto 14 de ese peso y es un rival muy duro, pero El Fenómeno llega confiado a este combate.

Cartelera estelar del UFC 328

Khamzat Chimaev vs Sean Strickland (Por el cinturón del peso medio)

Joshua Van vs Tatsuro Taira (Por el cinturón del peso mosca)

Alexander Volkov vs Waldo Cortés Acosta (Peso pesado)

Sean Brady vs Joaquin Buckley (Peso wélter)

King Green vs Jeremy Stephens (Peso ligero)

Cartelera preliminar del UFC 328

Ateba Gautier vs Ozzy Diaz (Peso medio)

Joel Álvarez vs Yaroslav Amosov (Peso wélter)

Grant Dawson vs Mateusz Rebecki (Peso ligero)

Jim Miller vs Jared Gordon (Peso ligero)

Cartelera preliminar previa del UFC 328

Roman Kopylov vs Marco Tulio (Peso medio)

Pat Sabatini vs Williams Gomis (Peso pluma)

Baisangur Susurkaev vs Djorden Santos (Peso medio)

Clayton Carpenter vs Jose Ochoa (Peso mosca)

A qué hora pelea Joel Álvarez ante Yaroslav Amosov

La pelea entre Joel Álvarez y Yaroslav Amosov es la penúltima de la cartelera preliminar, por lo que se celbraría en torno a las dos de la madrugada. Esa cartelera preliminar comienza a laa 1 de la madrugada -hora peninsular española- y antes que la lucha del español deben celebrarse los enfrentamientos entre Jim Miller vs Jared Gordon y Grant Dawson vs Mateusz Rebecki, ambos en el ppeso ligero.

Horario del UFC 328, con el combate entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland

El UFC 328 se celebra en la tarde -en Estados Unidos- del sábado 9 de mayo de 2026, desde el espectacular Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Respecto a los horarios de los combates, será a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las primeras peleas preliminares, mientras que el cartel principal del UFC 328, en el cual se incluye el combate entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland, dará inicio a partir de las 03:00 horas de la madrugada.

Canal y dónde ver por TV el UFC 327 y el combate entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland

La cadena que tiene sus derechos para emitir en España la UFC es Eurosport, por lo que ese será el canal y las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland. En este caso, sólo se podrá ver online en streaming a través de la APP de Eurosport (HBO Max) a partir de la 00:00 horas.

Los preliminares también se pueden ver por la APP de la UFC, UFC Fight Pass. Además, en estadiodeportivo.com tendrás información sobre la velada.