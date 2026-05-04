Ilia Topuria eleva la voz y apunta a la nueva situación que enfrenta: "i hasta ahora era peligroso, ahora soy peligrosísimo"

El luchador español asegura haber alcanzado una estabilidad que le respaldan en su mejor momento, justo antes de vérselas con Justin Gaethje

A 40 días de que Ilia Topuria combata en el UFC Freedom 250, nombre que a recibido el gran evento que se va a celebrar en la Casa Blanca el 14 de junio, el luchador español ya lleva casi un mes preparando la pelea ante Justin Gaethje en Miami, donde ha montado su campamento y al que este fin de semana se ha incorporado su hermano Aleksandre para ayudar en su etapa final.

El peleador hispano-georgiano, quien también ha desvelado que se marchará a vivir durante unos años a Estados Unidos, está centrado en la preparación y ha hecho pocas apariciones públicas en las últimas semanas. No obstante, sí que ha concedido alguna entrevista desde suelo norteamericano y, aprovechando que está allí, ha hablado con El Nuevo Herald, donde ha mostrado la seguridad que le caracteriza y ha hablado de lo que va a representar el combate en Washington y su nueva vida en Miami.

“Voy a terminar la pelea en el primer asalto”, sentencia El Matador, quien avisa que, por primera vez en su carrera, va a luchar con la tranquilidad de tener la vida encarrilada tras lo ganado en las tres últimas peleas, especialmente en la última ante Charles Oliveira, donde se estima que habría ganado en torno a cinco millones de euros.

"Después de mi último combate, ya he terminado de estar en un lugar en el que hago cualquier cosa por la necesidad", aseguraba Ilia Topuria, quien reconocía que eso le da un respaldo que puede ser clave para dar un paso más en su carrera. "Es la primera vez en mi vida que, realmente, voy a entrar en el octógono, y donde mi vida no depende de lo que vaya a pasar ahí. Antiguamente sí que dependía. Empiezas tu carrera deportiva, tienes que sostener lo económico, tienes mucha responsabilidades, incertidumbres en tu cabeza, etc.", explicaba el peleador nacido en Halle.

Ilia Topuria asegura que se verá una versión mejorada de él mismo

"Gracias a Dios que me ha dado como esa estructura de... Ni a mi, ni a mis hijos nos va a faltar de nada nunca, ya hemos dejado eso en el pasado", añade un Topuria que reconoce "amar" Miami, donde se va a afincar por un tiempo donde tiene negocios y donde su exmujer tenía su residencia antes de trasladarse a España.

Todas estabilidad personal y emocional, que no tenía a finales de 2025 y por eso aplazó su primera defensa en el peso Ligero, le hace, según avisa, mucho mejor luchador. Algo que sufrirá su próximo rival. "Ahora van a ver a un Ilia diferente. Van a ver a un Matador no al 100%, al 200%... A alguien que realmente disfruta el arte. Te lo digo, si hasta ahora era peligroso, ahora soy peligrosísimo", sentencia el luchador hispano-georgiano.