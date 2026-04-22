Ilia Topuria sorprende con Makhachev y desvela que se marcha de España

El luchador español ha señalado que se irá a vivir a Miami durante unos años, el lugar donde está preparando la pelea ante Justin Gaethje

Ilia Topuria se encuentra desde la pasada semana en Estados Unidos para preparar in situ la pelea con Justin Gaethje durante los dos últimos meses previos al combate que ambos tienen fijado para el próximo 14 de junio en el UFC Freedom 250, que se va a celebrar en la Casa Blanca.

No es la primera vez que el luchador español se desplaza con mucha antelación. Siempre suele hacerlo dos o tres semanas antes, pero ya en una ocasión, ante Josh Emmett, lo hizo igual que ahora.

Su presencia en suelo norteamericano ha sido aprovechada por el conocido analista Ariel Helwani para mantener una charla con él, en la que, entre otras cosas, El Matador ha desvelado que se va a mudar de forma más o menos continua a Miami en los próximos meses y, además, ha indicado cómo va a ser su enfrentamiento con el daguestaní Islam Makhachev, con quien previsiblemente se verá las caras en el peso Wélter si supera a Gaetje en junio en el peso Ligero.

A Islam Makhachev quiere someterlo

Topuria ya avisó en charlas anteriores que, aunque todo el mundo espera que derrote a su rival arriba, con su striking, lo grande sería hacerlo en el suelo, donde Makhachev es el auténtico dominador y donde ha ganado la mitad de sus peleas en la UFC. "Cuando tengo la oportunidad de pelear con alguien, siempre pienso en qué puedo hacer para sorprender al mundo. Así que con Islam -Makhachev-, para dejar al mundo boquiabierto, tengo que someterlo", avisa Topuria. De hecho, tiene ya visualizado ese final. "Creo que eso es lo que va a pasar. Voy a derribarlo y voy a someterlo", sentenciaba el hispano-georgiano.

"Sé que en tu interior puede sonar un poco raro, extraño, como si pensaras: 'Escucha, ¿cómo vas a derribarlo? ¿Cómo vas a someterlo?'. Pero no te sorprendas cuando lo veas. Él es bueno. Todos son buenos. Justin -Gaethje- es bueno, Alex -Volkanovski- es bueno, Charles -Oliveira- es bueno, Max -Holloway- es bueno... todos son buenos, pero yo soy diferente", advierte ante el canadiense el peleador español.

Topuria cambiará Madrid por Miami

Aunque esa aseveración podría esperarse conociendo a Ilia Topuria. Y eso que Makhachev no es su próximo rival y tiene antes que doblegar a Gaethje, con lo que sí sorprendió El Matador fue al anunciar que tiene la intención de irse a vivir a Miami por unos años. Precisamente, la ciudad en la que está preparando ese combate del mes de junio.

"Quiero acostumbrarme al cronograma, al clima, a todo... Y creo que voy a mudarme y vivir en Miami durante los próximos uno o tres años. Tenía que venir aquí, tengo muchas cosas entre manos", afirma el hispano-georgiano.

Los motivos de Topuria para vivir en Estados Unidos

Ilia Topuria tiene motivos sobrados para cambiar Madrid por la Florida. De hecho, ya cambió de Alicante a Madrid para atender los negocios paralelos que tiene, aparte de su carrera en la UFC.

En este caso, los motivos que le llevarían a Miami son varios. Uno es que la mayoría de sus combates son en suelo estadounidense y no tendría que anticipar tanto su campamento y prepararlo en gimnasios ajenos. El segundo son sus propios negocios, algunos de los cuales podrían tener expansión en Estados Unidos. Y, por otro lado, estaría el plan personal. Hay que recordar que el juez ya le denegó a su exmujer, Giorgina Uzcategui, la opción de dejar España con su hija para irse a Miami -donde residía- antes del juicio entre ambos. Al final, hubo un acuerdo extramatrimonial y, se deduce, que entre otros acuerdos habrían pactado ese traslado para que Topuria pueda compartir la custodia de la pequeña y su ex pueda atender a sus negocios.