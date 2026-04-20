Encajan de nuevo en el Betis a Troy Parrott, otro delantero de 25 millones

En Inglaterra insisten en que los verdiblancos mantienen su interés en el 'killer' irlandés, flamante campeón con el AZ Alkmaar y que registra cifras espectaculares que exigirían un esfuerzo económico similar al fichaje de Franculino Djú

El Betis tiene planeado en el caso de lograr finalmente el pasaporte para la Champions, lo que obliga a quedar quinto y que España mantenga el privilegio de sumar un equipo más, apostar fuerte económicamente por el fichaje de un delantero de alto nivel que garantice goles.

Un punta con un historial goleador destacado y que, pese a su elevado precio, pueda generar plusvalía. En este perfil encaja perfectamente Franculino Djú, ariete de 21 años del Midtjylland danés que enamora a Fajardo y por el que, como reveló ESTADIO Deportivo, el Betis ha retomado los contactos con su club para conocer las pretensiones y ver las opciones de abordar su fichaje.

El Midtjylland pretende recaudar alrededor de 25 millones por un futbolista valorado por Transfermarkt en 22 kilos por su producción anotadora, lo que da una idea de la índole de la operación que preparan los verdiblancos si se aseguran los pingües beneficios que reporta disputar la máxima competición internacional.

Relacionan de nuevo con el Betis a Parrott, otro delantero de moda

Dentro de este contexto multimillonario en el que difícilmente se adentrarán los heliopolitanos encaja el hecho de que vinculen de nuevo otro delantero de moda que ya fue relacionado en el mes de enero a nivel internacional.

Se trata del punta irlandés Troy Parrott, que milita en el AZ Alkmaar neerlandés y, curiosamente, tiene el mismo valor de mercado que Franculino, 22 millones de euros, aunque su precio de salida sería mayor.

Así en Inglaterra se asegura que los verdiblancos se mantienen en una carrera cada vez más concurrida por el 'killer' de 24 años, con números espectaculares en el presente curso.

No en vano, en lo que va de temporada suma 30 goles y 11 asistencias en 45 partidos, el último este domingo en la final de la KNVB Bekker (la copa neerlandesa) contra el NEC Nimega para conquistar el título, mientras que con Irlanda registra 11 en 35 duelos. Con estas cifras, obviamente, ha despertado el interés de numerosos clubes que han preguntado por su situación.

Dura competencia y un precio muy elevado.

De ese modo, el Nápoles se ha sumado a un interés compartido con el Betis, según las dichas informaciones, y con clubes de la talla de Bayer Leverkusen, Tottenham, que aspira su regreso, o Ajax.

A priori, en La Cartuja no se prevé llegar a esas cotas aunque entre en Champions, pero lo cierto es que tantea a Franculino y se le relaciona nuevamente con un punta de dicho caché, lo que ofrece pistas sobre las aspiraciones béticas en ataque si se clasifica para la elite internacional de clubes.