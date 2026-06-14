Alemania - Curazao en directo el partido del grupo E del Mundial 2026

Sigue en directo y online el duelo entre Alemania y Curazao que dará comienzo a partir de las 19:00 horas en el NRG Stadium de Houston

Alemania y Curazao protagonizarán el primer partido del grupo E del Mundial 2026. El choque entre Alemania y Curazao será histórico porque será la primera vez que el país que pertenece al Reino de los Países Bajos junto a Aruba y Bonaire, ubicadas al sur del mar Caribe, dispute un partido del Mundial. Curazao es una de las selecciones que han levantado más expectación en este Mundial 2026 no porque sean una de las candidatas al título sino por que es un país con apenas 185.000 habitantes, todo un hito dentro de una cita mundialista.

Alemania tratará de no ser triste protagonista en el primer partido de Curazao y buscará evitar la sorpresa ante un país que ocupa el puesto número 82 del ranking FIFA por el décimo que ocupa el cuadro alemán. El Alemania - Curazao podrá seguirse en vivo y online a través de ESTADIO Deportivo desde dos horas antes del comienzo del partido en el NRG Stadium de Houston. Además una vez que la pelota empiece a rodar, podrá seguir el minuto a minuto del choque entre Alemania y Curazao, la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Almenia - Curazao en directo hoy en el Mundial 2026

Alemania, con Nagelsmann como técnico, buscará en este Mundial 2026 su quinto título de campeón del Mundo tras los conseguidos en 1954, 1974, 1990 y 2014. Alemania además es una selección habitual en las rondas finales del Mundial ya que ha alcanzado las semifinales en 13 ocasiones y la final en ocho. Desde este domingo, Alemania empezará a buscar el liderato con un triunfo importante ante una Curazao que es presumiblemente más débil. Alemania comparte también grupo con Costa de Marfil y con Ecuador.

Alemania - Curazao hoy en directo y online en el Mundial 2026

Curazao está situada en el sur del mar Caribe, a unos 50 kilómetros de Venezuela. Además, Curazao depende en ciertos aspectos de Países Bajos y su pasaporte pertenece a dicho país. Figuras como Kluivert hicieron posible el desarrollo del fútbol en Curazao. Sin ir más lejos, la madre del ex futbolista nación en esta remota isla caribeña. Curazao ha disputado dos partidos de preparación de cara al Mundial y ahí ha recibido una de cal y otra de arena.

En el primero de ellos, los curazoleños, perdieron por un contundente 4-1 ante Escocia, otra de las selecciones que participa en este Mundial. El último choque de Curazao despertó las esperanzas en el cuadro caribeño ya que vencieron a Aruba por 4-0 el pasado 7 de junio. En lo que a enfrentamientos directos se refiere, Curazao no se ha enfrentado jam��s a Alemania, ni en un amistoso ni en encuentros oficiales. El de este domingo a partir de las 19 será el primero en la historia y el primero en un Mundial para los caribeños.