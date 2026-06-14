Alemania - Curazao: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido del grupo E del Mundial 2026

El combinado de Nagelsmann y el de Dick Advocaat debutan en el Mundial 2026, en el NRG Stadium de Houston, con unas alineaciones que apuntan a ser de gala, con el objetivo de llevarse los tres primeros puntos en su clasificación del Grupo E

Alemania y Curazao se estrenan en este Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los de Julian Nagelsmann debutarán en el NRG Stadium de Houston con el objetivo de lograr los tres primeros puntos de la clasificación del Grupo E. Para ello, se espera que el técnico de de 38 años apuesta por sus mejores 'armas' en el choque, con jugadores de alto nivel como Havertz, Musiala, Sané y Wirtz.

Por otro lado, Curazao no lo tendrá nada fácil en su debut en el Mundial 2026, pero Dick Advocaat se aferra a futbolistas que puedan estar en la alineación titular como Brenet, Antonisse, Comenencia o Bacuna, que vienen de ver puerta en el último amistoso, ante el Aruba. Por ello, hoy domingo 14 de junio una de las favoritas en este torneo de selecciones, como Alemania, da el pistoletazo de salida con todos los focos puestos.

Alemania irrumpe en el Mundial con nombres destacados en su convocatoria

Alemania llega al estreno del Mundial en un gran estado de forma. Los de Julian Nagelsmann vienen de vencer en los últimos nueve partidos que ha disputado, con grandes goleadas como frente a Luxemburgo, Eslovaquia o Finlandia. Por ello, el cuadro germánico llega como uno de los favoritos para este torneo de selecciones, en un grupo con el que se encuentara a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Además, Julian Nagelsmann afronta este Mundial con grandes nombres en la convocatoria de Alemania. Nombres como el de Kimmich, Goretzka o Pavlovic figura en la lista de centrocampista, con liderazgo absoluto en cuanto a representación del Bayern de Múnich. Además, el seleccionador ha contado con otras estrellas, en la parcela ofensiva, como Havertz, Musiala, Sané, Wirtz o incluso Nick Woltemade.

Alemania - Curazao: ¿A qué hora y dónde es el partido de hoy?

El encuentro entre Alemania y Curazao tendrá lugar hoy domingo 14 de junio a las 19:00 (hora española). El choque que enfrentará al combinado de Nagelssman y al de Dick Advocaat será acogido por el Estadio NRG de Houston, en Texas.

Alemania - Curazao: ¿Dónde ver en directo hoy por televisión?

El Alemania- Curazao se podrá seguir en directo, por televisión, a través de los siguientes canales: La 1 de TVE, La 2 en Catalunya, además de RTVE Play, BarTV Mundial y DAZN Mundial, que emite los 104 partidos que tendrán lugar en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Alemania - Curazao: ¿Cómo seguir el partido en vivo online hoy?

Además, el Alemania - Curazao podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Estadio NRG de Houston desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el combinado de Nagelsmann y el de Dick Advocaat.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Alemania - Curazao con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el Estadio NRG de Houston. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Nagelsmann y Dick Avocaat, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026.

Alineaciones probables de Alemania y Curazao

Alemania: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Wirtz y Havertz

Curazao: Room, Sambo, Gaari, Bazoer, Obispo, Floranus, Bacuna, Comenencia, Bacuna, Chong y Locadia