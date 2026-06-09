Convocatoria de Alemania para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

La selección alemana es la segunda máxima ganadora histórica de esta competición, y Julian Nagelsmann ha presentado una convocatoria con nombres como Rüdiger, Kimmich, Musiala y Wirtz para liderar a Alemania hacia su quinta estrella en el Mundial 2026

La mayor competición a nivel de selecciones está a punto de comenzar. Este miércoles 11 de junio el balón echará a rodar en Estados Unidos y así dará inicio una nueva copa del mundo después de cuatro años de espera. Una edición que será la más grande de la historia con hasta 48 países peleando por conquistar el título. Ya hay muchos países candidatos a pesar de no haber comenzado el torneo, entre los que se encuentran España, Francia o Argentina. En principio, Alemania no aparece entre los principales favoritos, pero lleva una convocatoria con grandes jugadores y siempre hay que tenerla en cuenta.

El seleccionador teutón, Julian Nagelsmann, ha elaborado una lista de 26 jugadores con grandes nombres del fútbol de clubes, aunque no sean un equipo tan serio y consolidado como en 2014, el último año en el que se proclamaron campeones de esta competición. Aún así, nombres como Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Jamal Musiala o Florian Wirtz, entre otros, serán los líderes de Alemania en busca de su quinta estrella.

Convocatoria oficial de Alemania para el Mundial 2026

Alemania es la segunda máxima ganadora en la copa del mundo, con cuatro títulos y sólo por detrás de Brasil, con 5. Por ello, siempre hay que tenerla en cuenta en esta competición, aunque es cierto que los teutones no están en su mejor momento. En el último gran torneo de clubes, la Eurocopa de 2024, cayeron en cuartos de final, precisamente ante la Selección Española, que se proclamó campeona.

Para llegar mucho más lejos en Estados Unidos, México y Canadá, los países organizadores de este Mundial, Nagelsmann ha llamado a los siguientes jugadores:

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nübel (Stuttgart).

Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle).

Centrocampistas: Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart).

Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle).

Grupo y rivales de Alemania para el Mundial 2026

Esta es la convocatoria de jugadores que ha elaborado Julian Nagelsmann, con nombres muy destacados en el futbol de clubes, como son Kai Havertz, quién marcó en la final de la Champions con el Arsenal, Jamal Musiala, Joshua Kimmich y ya veteranos como Antonio Rüdiger, Leon Goretzka y por supuesto Manuel Neuer, su seguro bajo palos.

Una lista de futbolistas muy completa que demostrarán si son candidatos al título o no en la fase de grupos. En esta primera ronda, la selección germana será parte del Grupo E y se enfrentará a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador en sus primeros choques en esta competición. Teniendo en cuenta que además de los dos primeros de grupo, esta edición también se clasificarán los mejores terceros, el país teutón lo tiene muy de cara para estar en dieciseisavos.