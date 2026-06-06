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Horarios de los partidos del Mundial 2026: todas las franjas horarias

La Copa del Mundo tendrá esta edición tres países organizadores: Estados Unidos, Máxico y Canadá, entre los que se reparten las 16 sedes. Un huso horario muy diferente al de España, por lo que hay que tener claro la diferencia horaria para no perderse detalle de los partidos

Horarios de los partidos del Mundial 2026: todas las franjas horarias

La Selección Española en los amistosos previos al Mundial 2026Imago

Marta SánchezMarta Sánchez 11 min lecturaSin comentarios

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya ha comenzado. Sólo falta días para que el balón eche a rodar y dé inicio una nueva edición de la competición más prestigiosa del fútbol de clubes. Este año las sedes están repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, los tres países organizadores. Por ello, hay que tener en cuenta las diferentes franjas horarias para no equivocarse con las horas de los partidos y no perder detalle de esta gran cita.

En primer lugar, recordar que este campeonato de países arrancará el próximo día 11 de junio, cuando comenzará una edición histórica al ser la más grande de la historia con hasta 48 selecciones peleando por el título. Una copa que se alzará el 19 de julio, proclamando campeón al país ganador. Hasta entonces, muchos enfrentamientos por delante, repartidos en cuatro franjas horarias en el país local, para que sea más fácil calcular las horas en los diferentes países del mundo.

Todas las franjas horarias del Mundial 2026 de fútbol

En esta competición, los 104 partidos que se van a disputar durante los 39 días de fútbol hasta el 19 de julio, cuando se celebre la gran final, va a tener cuatro franjas horarias principales. Eso sí, hay que tener en cuenta que que la hora local dependerá del lugar dónde se juegue el partido, porque el huso horario varía entre los diferentes Estados de EEUU. Al estar repartidos entre ciudades con diferencia horaria entre sí, aunque ponga a la misma hora local, variará en el resto de franjas horarias.

Primera franja 13:00–15:00 ET (Tiempo del Este)

18:00 – 21:00 CEST (Hora Central Europea)

Segunda franja (horario estrella a nivel internacional)

16:00 – 18:00 ET

22:00 – 00:00 CET

Tercera franja

20:00 – 22:00 ET

02:00 – 04:00 CET

Cuarta franja (partidos especiales)

23:00 ET

05:00 – 06:00 CET

Horarios de todos los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

11 de junio

Grupo A: México vs. Sudáfrica | Hora Local: 13:00 | Hora España: 21:00

12 de junio

Grupo A: Corea del Sur vs. Chequia | Hora Local: 22:00 | Hora España: 04:00 (Madrugada del 12)

Grupo B: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina | Hora Local: 15:00 | Hora España: 21:00

13 de junio

Grupo D: Estados Unidos vs. Paraguay | Hora Local: 19:00 | Hora España: 03:00 (Madrugada del 13)

Grupo B: Qatar vs. Suiza | Hora Local: 13:00 | Hora España: 21:00

14 de junio

Grupo C: Brasil vs. Marruecos | Hora Local: 19:00 | Hora España: 00:00 (Madrugada del 14)

Grupo C: Haití vs. Escocia | Hora Local: 22:00 | Hora España: 03:00 (Madrugada del 14)

Grupo D: Australia vs. Turquía | Hora Local: 22:00 | Hora España: 06:00 (Madrugada del 14)

Grupo E: Alemania vs. Curazao | Hora Local: 13:00 | Hora España: 19:00

Grupo F: Países Bajos vs. Japón | Hora Local: 16:00 | Hora España: 22:00

15 de junio

Grupo E: Costa de Marfil vs. Ecuador | Hora Local: 19:00 | Hora España: 01:00 (Madrugada del 15)

Grupo F: Suecia vs. Túnez | Hora Local: 22:00 | Hora España: 04:00 (Madrugada del 15)

Grupo H: España vs. Cabo Verde | Hora Local: 13:00 | Hora España: 18:00

Grupo G: Bélgica vs. Egipto | Hora Local: 13:00 | Hora España: 21:00

16 de junio

Grupo H:| Arabia Saudí vs. Uruguay | Hora Local: 19:00 | Hora España: 00:00 (Madrugada del 16)

Grupo G: Irán vs. Nueva Zelanda | Hora Local: 19:00 | Hora España: 03:00 (Madrugada del 16)

Grupo I: Francia vs. Senegal | Hora Local: 16:00 | Hora España: 21:00

17 de junio

Grupo I: Irak vs. Noruega | Hora Local: 19:00 | Hora España: 00:00 (Madrugada del 17)

Grupo J: Argentina vs. Argelia | Hora Local: 22:00 | Hora España: 03:00 (Madrugada del 17)

Grupo J: Austria vs. Jordania | Hora Local: 22:00 | Hora España: 06:00 (Madrugada del 17)

Grupo K: Portugal vs. Congo | Hora Local: 13:00 | Hora España: 19:00

Grupo L: Inglaterra vs. Croacia | Hora Local: 16:00 | Hora España: 22:00

18 de junio

Grupo L: Ghana vs. Panamá | Hora Local: 19:00 | Hora España: 01:00 (Madrugada del 18)

Grupo K: Uzbekistán vs. Colombia | Hora Local: 22:00 | Hora España: 04:00 (Madrugada del 18)

Grupo A: Chequia vs. Sudáfrica | Hora Local: 13:00 | Hora España: 18:00

Grupo B : Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | Hora Local: 13:00 | Hora España: 21:00

19 de junio

Grupo B: Canadá vs. Qatar | Hora Local: 16:00 | Hora España: 00:00 (Madrugada del 19)

Grupo A : México vs. Corea del Sur | Hora Local: 22:00 | Hora España: 03:00 (Madrugada del 19)

Grupo D: Estados Unidos vs. Australia | Hora Local: 13:00 | Hora España: 21:00

20 de junio

Grupo C: Escocia vs. Marruecos | Hora Local: 19:00 | Hora España: 00:00 (Madrugada del 20)

Grupo C: Brasil vs. Haití | Hora Local: 22:00 | Hora España: 02:30 (Madrugada del 20)

Grupo D: Turquía vs. Paraguay | Hora Local: 22:00 | Hora España: 05:00 (Madrugada del 20)

Grupo F: Países Bajos vs. Suecia | Hora Local: 13:00 | Hora España: 19:00

Grupo E: Alemania vs. Costa de Marfil | Hora Local: 16:00 | Hora España: 22:00

21 de junio

Grupo E: Ecuador vs. Curazao | Hora Local: 19:00 | Hora España: 02:00 (Madrugada del 21)

Grupo F: Túnez vs. Japón | Hora Local: 22:00 | Hora España: 06:00 (Madrugada del 21)

Grupo H: España vs. Arabia Saudí | Hora Local: 13:00 | Hora España: 18:00

Grupo G: Bélgica vs. Irán | Hora Local: 13:00 | Hora España: 21:00

22 de junio

Grupo H: Uruguay vs. Cabo Verde | Hora Local: 19:00 | Hora España: 00:00 (Madrugada del 22)

Grupo G: Nueva Zelanda vs. Egipto | Hora Local: 19:00 | Hora España: 03:00 (Madrugada del 22)

Grupo J: Argentina vs. Austria | Hora Local: 13:00 | Hora España: 19:00

Grupo I: Francia vs. Irak | Hora Local: 17:00 | Hora España: 23:00

23 de junio

Grupo I: Noruega vs. Senegal | Hora Local: 20:00 | Hora España: 02:00 (Madrugada del 23)

Grupo J: Jordania vs. Argelia | Hora Local: 23:00 | Hora España: 05:00 (Madrugada del 23)

Grupo K: Portugal vs. Uzbekistán | Hora Local: 13:00 | Hora España: 19:00

Grupo L: Inglaterra vs. Ghana | Hora Local: 16:00 | Hora España: 22:00

24 de junio

Grupo L: Panamá vs. Croacia | Hora Local: 19:00 | Hora España: 01:00 (Madrugada del 24)

Grupo K: Colombia vs. Congo | Hora Local: 22:00 | Hora España: 04:00 (Madrugada del 24)

Grupo B: Bosnia y Herzegovina vs. Qatar | Hora Local: 15:00 | Hora España: 21:00

Grupo B: Suiza vs. Canadá | Hora Local: 15:00 | Hora España: 21:00

25 de junio

Grupo C: Escocia vs. Brasil | Hora Local: 19:00 | Hora España: 00:00 (Madrugada del 25)

Grupo C: Marruecos vs. Haití | Hora Local: 22:00 | Hora España: 03:00 (Madrugada del 25)

Grupo A: Sudáfrica vs. Corea del Sur | Hora Local: 22:00 | Hora España: 03:00 (Madrugada del 25)

Grupo A: Chequia vs. México | Hora Local: 22:00 | Hora España: 03:00 (Madrugada del 25)

Grupo E: Ecuador vs. Alemania | Hora Local: 16:00 | Hora España: 22:00

Grupo E: Curazao vs. Costa de Marfil | Hora Local: 16:00 | Hora España: 22:00

26 de junio

Grupo F: Japón vs. Suecia | Hora Local: 19:00 | Hora España: 01:00 (Madrugada del 26)

Grupo F: Túnez vs. Países Bajos | Hora Local: 19:00 | Hora España: 01:00 (Madrugada del 26)

Grupo D: Turquía vs. Estados Unidos | Hora Local: 22:00 | Hora España: 04:00 (Madrugada del 26)

Grupo D: Paraguay vs. Australia | Hora Local: 22:00 | Hora España: 04:00 (Madrugada del 26)

Grupo I: Senegal vs. Irak | Hora Local: 15:00 | Hora España: 21:00

Grupo I | Noruega vs. Francia | Hora Local: 15:00 | Hora España: 21:00

27 de junio

Grupo H: Uruguay vs. España | Hora Local: 20:00 | Hora España: 02:00 (Madrugada del 27)

Grupo H: Cabo Verde vs. Arabia Saudí | Hora Local: 20:00 | Hora España: 02:00 (Madrugada del 27)

Grupo G: Nueva Zelanda vs. Bélgica | Hora Local: 23:00 | Hora España: 05:00 (Madrugada del 27)

Grupo G: Egipto vs. Irán | Hora Local: 23:00 | Hora España: 05:00 (Madrugada del 27)

Grupo L: Croacia vs. Ghana | Hora Local: 17:00 | Hora España: 23:00

Grupo L: Panamá vs. Inglaterra | Hora Local: 17:00 | Hora España: 23:00

28 de junio

Grupo K: Colombia vs. Portugal | Hora Local: 19:30 | Hora España: 01:30 (Madrugada del 28)

Grupo K: Congo vs. Uzbekistán | Hora Local: 19:30 | Hora España: 01:30 (Madrugada del 28)

Grupo J: Jordania vs. Argentina | Hora Local: 22:00 | Hora España: 04:00 (Madrugada del 28)

Grupo J: Argelia vs. Austria | Hora Local: 22:00 | Hora España: 04:00 (Madrugada del 28)

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