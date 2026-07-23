Pedro Porro habla claro sobre su futuro tras conquistar el Mundial

El campeón del mundo ha recibido un homenaje en su tierra, Don Benito, para celebrar su conquista del Mundial, y en este acto se ha pronunciado sobre su futuro de clubes

Pedro Porro ha vivido este jueves uno de los días más ilusionantes de su vida. El reciente campeón del mundo ha vuelto a su tierra natal, Don Benito, en Extremadura, para recibir un cálido homenaje tras conquistar el Mundial 2026. No sólo es que el defensa español haya sido parte de la Selección campeona del mundo, es que ha sido un jugador decisivo.

Su gol contra Francia valió el pase a la final del Mundial, en la que se impusieron a Argentina, con una defensa impenetrable en parte gracias a Porro. Por ello, en este homenaje ha demostrado su ambición con España y la gratitud que siente por la gran acogida que ha tenido, aunque también se ha pronunciado sobre su futuro de clubes, desvelando sus planes para la próxima temporada.

Pedro Porro confirma que continuará en el Tottenham

Rodeado de su familia y de sus vecinos, además de un auténtico baño de masas para apoyar al jugador español, Pedro Porro ha dado las claves sobre su futuro de clubes. El extremeño ha confirmado que su intención es seguir ligado al Tottenham, club con el que renovó justo antes de dar inicio el Mundial 2026, y dónde reconoce que está "muy feliz".

Eso sí, no ha cerrado la puerta a un regreso a La Liga, aunque reconoce que "ahora no es el momento". Lo que sí ha dejado claro es que aún tiene muchas ganas de pelear por más y una gran ambición que le impulsa con España, mirando ya a la Eurocopa que se celebra dentro de dos años.

La ambición de Pedro Porro con España en el homenaje por ser campeón del mundo

A pesar de estas palabras sobre su futuro, era el día de pensar en la Selección española y en lo conseguido como internacional. Pedro Porro ha sido una pieza clave del equipo de Luis de la Fuente, además de ser escogido como el lateral del once ideal del Mundial. Un éxito que ha estado celebrando con su gente, pero con muchas ganas de seguir logrando hazañas en su carrera futbolística.

"Quedan muchas cosas todavía. Soy un jugador con mucha ambición y con muchas ganas de aprender siempre un poco más. Quien me conoce sabe que voy a por más" ha explicado Porro en el baño de masas en su ciudad natal.

"Ver a toda esta gente conmigo es el mayor regalo, incluso haber ganado el Mundial por ellos y por toda la gente que me apoya día a día" concluye el defensa español después de haber recibido todo el cariño de su tierra.