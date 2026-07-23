El Manchester City presenta el fichaje más caro de su historia: 135 millones por Elliot Anderson

El club inglés hace oficial la llegada de Elliot Anderson, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con Inglaterra y el jugador británico más caro de la historia del mercado de fichajes

El Manchester City está manos a la obra con la planificación de la próxima temporada, en la que necesitan tener un equipo muy sólido para afrontar la marcha de Pep Guardiola sin pagar muy caro su adiós. El entrenador español se ha despedido del club inglés después de diez años al mando del banquillo del Etihad Stadium, por lo que ahora Enzo Maresca, que toma su relevo, debe tener una plantilla capaz de seguir peleando por todos los títulos. Para ello, ahora presentan otro fichaje bomba.

El City ha hecho oficial la llegada de Elliot Anderson a Manchester, que se convierte en el fichaje más caro de la historia del club, volviendo a demostrar la fuerza económica que tiene la Premier League, que no deja de derrochar en jugadores en este mercado de fichajes.

El Manchester City hace oficial el fichaje de Elliot Anderson, el más caro de su historia

Elliot Anderson ha llegado al Etihad Stadium una vez finalizado el Mundial 2026. El internacional inglés ha sido una auténtica revelación con Inglaterra y se ha convertido en uno de los centrocampistas más destacados, con una gran proyección de cara al futuro. Por ello, tras la Copa del Mundo, que ha finalizado en el tercer puesto como parte del equipo de Tuchel, se ha revalorizado mucho su precio, aunque al Manchester City no le ha importado pagarlo.

El club inglés ha desembolsado 135 millones de euros (unos 116 millones de libras) por hacerse con los servicios del jugador de 23 años, que firma con los 'citizens' para las próximas cinco temporadas, hasta 2031. De esta forma, supera el traspaso de Jack Grealish, quién costro 100 millones, y se convierte en el fichaje más caro de la historia del City. Además, también es el jugador británico por el que más dinero se ha pagado. Anderson llega al Etihad procedente de Newcastle, rival en la Premier League.

El City desembolsa 135 millones por Anderson tras su explosión en el Mundial 2026

Anderson ya había llamado la atención a nivel internacional gracias a su buena temporada en el Newcastle, pero captó todas las miradas una vez se estrenó con Inglaterra en el Mundial 2026. El centrocampista ha sido titular en siete partidos de la Copa del Mundo y su nivel ha sido altísimo, convirtiéndose en un jugador importante para Tuchel y para el equipo inglés.

Elliot Anderson, entusiasmado de empezar a trabajar con Enzo Maresca

A pesar de que el City ha perdido a Guardiola para el próximo curso, han tapado su baja con la llegada de Enzo Maresca, que ha jugado un papel muy importante en el fichaje de Anderson por el City, ya que el jugador tenía varios pretendientes. Ahora, una vez ha sido presentado en el Etihad, el centrocampista reconoce las ganas de comenzar este nuevo proyecto.

"Tengo muchas ganas de que empiece. He seguido a los equipos de Maresca durante los últimos dos años y hablé con algunos de los chicos del Chelsea. Todos lo valoran muchísimo, así que estoy deseando empezar a trabajar con él" ha reconocido el internacional inglés en el comunicado oficial difundido por el City para confirmar su nuevo fichaje estrella.