En medio de la ofensiva del Real Madrid, Rodri se someterá a una pequeña operación

El centrocampista, quien acaba de ganar el Mundial 2026 con la Selección Española, es objeto de deseo del Real Madrid en este mercado, estando abierto a unirse al equipo que entrena José Mourinho. El internacional pasará por quirófano para solucionar unos problemas de espalda

Después de su excelente Mundial 2026, en el que se ha proclamado campeón con la Selección Española, Rodri Hernández sigue siendo protagonista de la actualidad informativa deportiva porque el Real Madrid ha cambiado de opinión y ahora está muy interesado en acometer su fichaje de cara a la próxima temporada. El internacional español está abierto al movimiento, pero eso no va a cambiar los planes que tenía el futbolista durante este verano, ya que Rodri Hernández tiene previsto pasar para el quirófano para solucionar unos mínimos problemas de espalda.

Rodri Hernández, futbolista del Manchester City que está en la agenda del Real Madrid, se va a someter a una pequeña operación de espalda que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante algún tiempo según informa The Athletic. El jugador no va a acelerar su vuelta y no se marca fecha de regreso si bien es cierto que tampoco se espera que se pierda mucho tiempo de temporada. Una operación que ya estaba prevista y que, a priori, no tiene que frenar el fichaje del futbolista por el Real Madrid.

El interés del Real Madrid en fichar a Rodri Hernández va a más

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, siempre ha sido reacio a fichar a Rodri Hernández al considerar que el centrocampista española ya era un jugador de 30 años, que había jugado ya sus mejores partidos y que era demasiado caro, ya que nunca es fácil fichar a un futbolista del Manchester City. Sin embargo, el mandamás del club blanco se ha echado a un lado en la toma de decisión de los fichajes y ahora el Real Madrid está interesado en contratar a un Rodri Hernández que ya ha mostrado su predisposición a vestir la camiseta del club de la capital de España.

El Real Madrid quiere aprovechar la situación contractual de Rodri Hernández para poder conseguir su fichaje a un precio más bajo posible. El centrocampista acaba contrato el 30 de junio de 2027 y su renovación está más en al aire que nunca porque el futbolista no ha aceptado aún la propuesta que le ha presentado el club inglés.

Esto hace que las opciones de un traspaso de Rodri Hernández al Real Madrid crezcan, ya que el Manchester City está en una de las últimas oportunidades de venderlo para así no perderlo totalmente gratis durante el próximo verano.

Por el momento, las conversaciones entre los clubes, Real Madrid y Manchester City, no se han producido, pero en el club inglés saben perfectamente que Rodri Hernández tiene predisposición a fichar por el club blanco. De hecho, el madrileño era de los jugadores que estaban en los planes de la candidatura de Enrique Riquelme, quien fue rival de Florentino Pérez en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid.