Fede Valverde, palabra de nuevo capitán del Real Madrid: "Lo que más deseamos es levantar títulos este año"

El centrocampista uruguayo se pone a las órdenes de Jose Mourinho tras el Mundial y sus vacaciones y estrena rol en el equipo madridista: "Siento mucha emoción y mucho honor"

Fede Valverde está de vuelta en el Real Madrid, tras el Mundial y disfrutar de las vacaciones. Lo hace, además, con una temporada por delante en la que se convertirá en el primer capitán del equipo madridista. "Siento mucha emoción y mucho honor", ha dicho el uruguayo que tiene claro el objetivo de la nueva campaña: "Lo que más deseamos es levantar títulos este año".

Valverde ha hablado así en unas declaraciones a los medios oficiales del Real Madrid. "Siento mucha emoción y mucho honor. Siempre que viene alguien por la calle o dentro de mi círculo me dice eso y la verdad es que te llena de orgullo y de emoción. Uno piensa en todo lo que fue pasando: cosas bonitas y cosas malas", ha comentado sobre la primera capitanía para seguir: "Llegó el momento de ser primer capitán. Aprendí mucho de todos los compañeros que han sido capitanes aquí. Siempre me han brindado una ayuda increíble y yo también voy a sacar todo ese fruto para crecer con el cuerpo técnico".

Los referentes de Fede Valverde como capitanes

En ese sentido, Carvajal se ha referido a sus referentes como capitanes en su trayectoria en el club. "Crecí mucho con esos jugadores con los que me tocó compartir muchos años en el vestuario, como Dani Carvajal, Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric y Lucas Vázquez. No me voy a cansar de nombrarlos. Son jugadores que me han ayudado mucho para crecer como persona, como capitán y como jugador. Este es el primer año que voy a intentar disfrutar y dar el máximo de mi esfuerzo. No solamente dentro del campo, sino también fuera, para que todos los compañeros se sientan cómodos", ha manifestado Valverde.

También fue cuestionado el nuevo primer capitán del Real Madrid por la ilusión que le genera la nueva temporada y los objetivos. "No solo yo, sino todo el equipo. Lo que más deseamos es levantar títulos este año, que los madridistas estén felices, puedan disfrutar de un año lleno de títulos y que estén orgullosos de nosotros", ha indicado el mundialista.

Valverde y la presencia de Jose Mourinho en el banquillo del Real Madrid

Otra cuestión novedosa para Valverde es la presencia de Jose Mourinho en el banquillo del Real Madrid. "Estoy deseando poder aprender de él, escuchar cada consejo que me brinde y sacarle el mayor fruto posible a cada segundo o minuto de cada entrenamiento que me toque compartir con él y con su cuerpo técnico", ha afirmado el uruguayo que ha completado: ". Voy a intentar aprender, crecer como persona y como futbolista. Él es una persona especial del que pueda sacar muchas cosas y aprender. Ojalá sea una temporada linda".

Además, Valverde ha hablado de su regreso a la disciplina del Real Madrid tras las vacaciones, justo el día de su cumpleaños: "Estoy muy feliz de estar otro año aquí, en el mejor club del mundo, donde uno siempre soñó cuando era niño. Poder vivir un cumpleaños aquí con mis compañeros y todo el grupo, la verdad es que es algo muy emocionante".