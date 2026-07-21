El futuro de Ferran, 'papeleta' del Barça: medio año sin hablar con Deco y el Real Madrid al acecho

El héroe de la final del Mundial termina contrato en 2027 y su continuidad en el FC Barcelona está en el aire; la falta de sintonía con el director deportivo, la ausencia de avances para renovar y el interés del PSG colocan al delantero valenciano en el centro de la diana del mercado

No es ningún secreto que Ferran Torres atraviesa el momento más dulce de su carrera. Liberado como nunca, el delantero valenciano acaba de inscribir su nombre con letras de oro en la historia de España tras marcar el gol que dio la segunda Copa del Mundo a nuestro país. Mientras su cotización se dispara, su futuro en el FC Barcelona comienza a estar más abierto que nunca.

Según publica L'Équipe, la situación contractual del atacante azulgrana y, especialmente, la inexistente relación con el director deportivo, Deco, han reactivado el interés de varios gigantes europeos. El internacional español tiene contrato hasta junio de 2027, pero las conversaciones para ampliar su vinculación llevan meses completamente paralizadas.

La relación con Deco, completamente rota

La principal preocupación está en la nula sintonía del delantero y sus representantes con la persona con la que deben tratar su continuidad en el FC Barcelona. Siempre según la información del diario francés, Ferran Torres no mantiene contacto con Deco desde hace más de medio año y no percibe que el club desee procurar un alargue de su vinculación contractual, situación que ha generado máxima incertidumbre en el entorno del futbolista.

El atacante echa en falta un mensaje claro por parte de la dirección deportiva sobre el papel que quieren que tenga en el proyecto a medio plazo. A pesar de ello, su intención sigue siendo continuar en el Barcelona. Mantiene una excelente relación con Hansi Flick, se siente cómodo dentro del vestuario y considera que todavía tiene mucho recorrido como azulgrana. Sin embargo, la ausencia de conversaciones comienza a abrir la puerta a posibles alternativas, especialmente cuando resta menos de un año para que finalice su contrato.

Desde Barcelona, no obstante, se comienzan a filtrar movimientos dentro del club para reunirse con el jugador a lo largo de la próxima semana, pero las noticias son aún contradictorias puesto que también se apunta a ofertas concretas del PSG y de la Premier League, siendo el Aston Villa de Unai Emery el principal interesado, incluso dispuesto a romper la caja para firmarlo.

Luis Enrique insiste y el PSG ya mueve ficha

Quien lleva tiempo siguiendo muy de cerca la evolución del delantero es el Paris Saint-Germain. Luis Enrique, que conoce perfectamente a Ferran desde su etapa al frente de la selección española, considera que su polivalencia encaja a la perfección en el nuevo proyecto parisino. El diario L'Équipe asegura que el técnico asturiano ya se ha puesto en contacto personalmente con el futbolista para transmitirle su interés y explicarle el papel que tendría dentro del campeón de Europa.

Ahora bien, por el momento no existe una oferta formal, aunque el PSG permanece a la expectativa de cualquier movimiento que pueda producirse en Barcelona antes de lanzar una ofensiva definitiva. La salida de Gonçalo Ramos en dirección al AC Milan ha liberado espacio en la plantilla y Ferran aparece entre los grandes objetivos para reforzar el frente ofensivo.

El Mundial cambia la película

El tanto que decidió la final frente a Argentina ha multiplicado el valor de mercado del delantero. Antes del torneo, el Barcelona ya contemplaba una posible venta si llegaba una propuesta cercana a los 50 millones de euros. Ahora, esa cifra podría quedarse incluso corta.

El club azulgrana deberá decidir en las próximas semanas si apuesta definitivamente por renovar a uno de los jugadores más en forma de la plantilla o si aprovecha su enorme cartel internacional para ingresar una cantidad importante en un verano marcado, una vez más, por la necesidad de equilibrar las cuentas. Una venta permitiría al Barça afrontar con mayor margen otras operaciones para reforzar la plantilla, un factor que podría resultar determinante si no se produce un acercamiento con el futbolista.

El Real Madrid también sigue su situación

El interés por Ferran no terminaría en París. El diario francés añade que el Real Madrid también permanece atento a la evolución de su situación contractual. No sería la primera vez que el conjunto blanco se interesa por el futbolista de Foios. Cuando despuntaba en el Valencia, el Madrid ya valoró seriamente su fichaje, aunque el extremo terminó decantándose por el Manchester City para ponerse a las órdenes de Pep Guardiola.

Ahora, la situación es completamente distinta porque el jugador tiene el hándicap de defender la camiseta del eterno rival. Eso sí, el 'Tiburón' tiene ahora el cartel de campeón del mundo, siendo además el autor del gol más importante del torneo y convertido en uno de los futbolistas españoles con mayor proyección internacional. Mientras el Barça siga sin mover ficha para asegurar su continuidad, el interés de PSG y Real Madrid no hará más que crecer.