De Morata a Ferran Torres: qué injustos somos con nuestros delanteros

El delantero del FC Barcelona decidió la final del Mundial 2026 ante Argentina, coronó el plan de Luis de la Fuente y reivindicó su papel en un Mundial muy criticado, llevando a España a por su segunda estrella

Ferran Torres marcó en el minuto 106 el gol que hizo campeona del mundo a España ante Argentina en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El delantero del FC Barcelona, suplente en la final, entró tras la hora de partido y cambió la historia de La Roja.

No fue solo un gol. Fue una respuesta. A las críticas del Mundial, a las dudas sobre su sitio en la Selección y a esa tendencia tan española de discutir más lo que falla que lo que un jugador sostiene durante años.

Ferran Torres convierte la final ante Argentina en su gran reivindicación

Hay goles que ganan partidos y goles que cambian la memoria de un futbolista. El de Ferran Torres pertenece claramente al segundo grupo.

España ya tenía una estrella con el nombre de Andrés Iniesta. Ahora tiene otra con el de Ferran. La comparación es inevitable, no por estilo ni por dimensión histórica previa, sino por el peso del momento: una final del Mundial, una prórroga, un país esperando y un remate que entra para siempre.

El fútbol suele ser cruel con los jugadores que no enamoran de forma evidente. Ferran nunca ha tenido el aura de Lamine Yamal, la pausa de Pedri ni la jerarquía emocional de Rodri. Pero tiene algo que en las finales vale más que la estética: llega, insiste, trabaja y marca.

El Mundial premia al futbolista que más ha soportado el ruido

Ferran reconoció tras la final que había sido “una persona muy criticada” durante el Mundial. La frase no es menor. Resume una convivencia extraña: la de un jugador que forma parte de una Selección campeona, participa en todos los partidos, acepta un rol secundario y aun así vive bajo sospecha.

Esa es la gran injusticia con Ferran Torres. Se le exige como estrella, pero muchas veces se le valora como recurso menor. Si falla, se le señala. Si trabaja, se da por hecho. Si marca, parece que solo entonces se le concede permiso para existir.

Por eso su gol ante Argentina tiene tanta fuerza simbólica. No llegó desde la comodidad del titular indiscutible, sino desde el banquillo. No llegó en un partido resuelto, sino en el minuto 106 de una final bloqueada. No llegó cuando todo fluía, sino cuando España necesitaba a alguien capaz de aparecer sin pedir explicaciones.

El peso mental de las críticas sobre Ferran en España

Diego Segura, psicólogo deportivo y exfutbolista, explicó durante su entrevista con ESTADIO Deportivo algo que el caso Ferran ha terminado retratando a la perfección: las críticas ya no se quedan en una portada o en una tertulia, entran directamente en el móvil del jugador.

“Afecta mucho”, decía Segura al hablar de la exposición de Ferran tras el debut ante Cabo Verde. Y añadía una idea clave: aunque los futbolistas intenten aislarse, “les llega” porque la información vuela por redes sociales.

Ahí está la parte que muchas veces se olvida. Ferran no ha ganado únicamente una final contra Argentina. También ha ganado una batalla contra el ruido. Contra esa mirada permanente que convierte cada error en en un juicio público y cada ocasión fallada en sentencia.

Segura apuntaba además que el trabajo no consiste en que el futbolista no se entere de nada, sino en que “sepa gestionarlo”. Ferran lo gestionó de la manera más limpia posible: entrando al campo, manteniendo las pulsaciones y marcando el gol de la segunda estrella.

El Barça ya había demostrado que Ferran Torres no era un parche

La final del Mundial no debería sorprender a quien haya visto su temporada en el FC Barcelona. Ferran llegó a esta cita después de firmar 21 goles en 49 partidos oficiales, con 2.692 minutos bajo las órdenes de Hansi Flick. No son números de un futbolista decorativo. Son cifras de jugador importante.

En LaLiga hizo 16 tantos y compartió el Trofeo Zarra con Lamine Yamal, algo especialmente relevante en un Barça donde el foco suele irse hacia otros nombres. Ferran no fue el cartel principal de la temporada azulgrana, pero sí una pieza constante, productiva y fiable. Ese es su perfil: menos ruido que otros, más rendimiento del que se le reconoce.

Luis de la Fuente gana otra vez con los suplentes de España

El gol de Ferran también habla de Luis de la Fuente. Una selección campeona no se construye solo con once titulares, sino con futbolistas que aceptan esperar y están listos cuando les toca.

Ferran entró por Mikel Oyarzabal, Nico Williams también apareció desde el banquillo y la acción del gol nació de dos jugadores activados por el seleccionador. Eso no es casualidad. Es gestión de grupo.

La España campeona del mundo ha tenido estrellas, claro, pero sobre todo ha tenido roles. Merino decidió eliminatorias anteriores, Ferran decidió la final y otros sostuvieron desde trabajos menos visibles. Esa es la diferencia entre una colección de nombres y un equipo campeón.

Ferran Torres no necesita ser querido para ser decisivo con España

Con La Roja, Ferran ya supera las 60 internacionalidades y antes de la final su registro oficial ya estaba en 24 goles. Son números demasiado sólidos como para seguir tratándolo como una anomalía. El problema nunca ha sido su productividad. El problema ha sido la percepción.

A Ferran se le ha pedido que sea extremo, delantero, suplente útil, titular convincente, presionante, goleador y emocionalmente resistente. Y cuando no cumple todo a la vez, se le discute. Pero pocos jugadores españoles recientes han respondido tantas veces en escenarios tan distintos.

El gol de Ferran Torres es una lección contra el juicio fácil

El gol de Ferran debería obligar a revisar algunos automatismos. No todos los jugadores decisivos tienen que ser exuberantes. No todos los héroes anuncian su llegada. No todos los futbolistas valiosos entran por los ojos desde el primer minuto.

Ferran Torres es otra cosa. Es insistencia. Es hambre. Es profesionalidad. Es esa clase de jugador que parece discutible hasta que marca el gol que nadie olvida.

Después de la final, dijo que el gol era “de 47 millones de personas”. La frase le honra, pero el fútbol también debe ser justo con él: ese gol es suyo. De su resistencia, de su temporada, de sus críticas encajadas y de su capacidad para seguir creyendo cuando muchos ya habían dejado de hacerlo. España tiene su segunda estrella. Ferran Torres, su lugar eterno.