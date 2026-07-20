Ferran Torres, goleador en la final del Mundial: "Es una liberación enorme, he sido muy criticado"

El delantero del Barcelona y de la selección española valoró la victoria ante Argentina y la Copa del Mundo conquistada por 'La Roja': "Al final el gol es de 47 millones de personas, no mío"

España consiguió la Copa del Mundo tras vencer a Argentina en la final gracias al gol de Ferran Torres. El delantero del Barcelona, que entró en la segunda parte, llegó para derribar la puerta del Dibu Martínez, que fue el mejor del combinado de Lionel Scaloni. De esta manera, el goleador en el día de hoy habló tras el partido para ofrecer sus valoraciones tras ser el héroe del choque, llevando a los de Luis de la Fuente a lo más alto.

Ferran Torres entró en el minuto 62 por Oyarzabal, que tuvo una actuación discutible en la final del Mundial 2026. Sin embargo, el delantero del Barcelona fue un dolor de muelas desde su entrada al terreno de juego, poniendo en problemas a Otamendi y el resto de la defensa de Argentina. No obstante, el gol no terminaba de llegar pese a los doce remates a puerta que terminó firmando España, algo que convirtió el azulgrana en el minuto 106.

Ferran Torres: "El gol es de 47 millones de personas"

De esta manera, Ferran Torres se mostró emocionado tras ser el goleador en la final del Mundial. Aún así, atendió a TVE para analizar la victoria y el Mundial conquistado: "Creo que al final el gol es de 47 millones de personas, no mío. El destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos".

Además, el delantero del Barcelona y de la selección española elogió a Argentina como rival y la figura de Leo Messi, que ha disputado su último partido con la selección Albiceleste en un Mundial: "Si todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero nosotros hemos dependido de nosotros y lo hemos demostrado una vez más".

Ferran Torres: "Dios le da cosas a quién más se lo merece"

Por otra parte, Ferran Torres habló de sus sensaciones sobre el gol que firmó en el minuto 106, a pase de Nico Williams de cabeza, siendo dos de las sustituciones que hizo Luis de la Fuente: "Una liberación muy grande, he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial pero el destino está escrito y gracias a Dios que siempre me da fuerzas para seguir, como digo... Dios le da las cosas a quien más se lo merece".

Por último, Ferran Torres hizo una pequeña valoración de la final que ganó España del Mundial en el día de hoy ante un rival como el combinado de Scaloni. El futbolista del Barcelona, al igual que Andrés Iniesta en Sudáfrica, queda marcado para la historia de la selección española por su tanto decisivo: "Argentina ha planteado este tipo de partido y más con la expulsión pero he mantenido las pulsaciones".

El Mundial de Ferran Torres con España

De esta manera, Ferran Torres cierra un Mundial por la puerta grande. Pese a no ser titular por el protagonismo de Oyarzabal en el once, el delantero del Barcelona ha participado en todos los partidos que ha disputado España en este torneo de selecciones, teniendo minutos desde el choque ante Cabo Verde hasta el último, frente a Argentina. Luis de la Fuente, no cabe duda, que seguirá contando con su figura en el futuro.

Ferran Torres se despide del Mundial con un solo gol, pero el más importante de España en todo el torneo, que es el que le ha dado al combinado de Luis de la Fuente a la Copa del Mundo. Con este tanto, los rumores sobre el futuro del delantero no cesarán, sabiendo el fuerte interés del PSG de Luis Enrique en su fichaje, aunque el jugador de 26 años tiene contrato hasta 2027 con el Barcelona.