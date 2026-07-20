La selección española llega a Madrid con la Copa para vivir una fiesta inolvidable

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo la jornada de celebración de España por las calles de Madrid; desde las 19:00 horas, el escenario instalado en Cibeles acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas

La selección española de fútbol, campeona del mundo tras vencer en la final a Argentina, llegó este lunes a Madrid tras conquistar su segunda 'estrella' para lucir el ansiado trofeo dorado que brindará a su afición, que esta tarde vivirá una fiesta en el centro de la capital con sus ídolos.

Con una hora y media de retraso sobre el horario inicialmente previsto, el avión de la selección española aterrizó a las 14:25 hora local en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, al que acudieron centenares de personas para ver de cerca a sus ídolos, aunque los jugadores no salieron por la zona de llegadas.

Tras aterrizar el avión, los primeros en aparecer por la escalerilla del Iberia A350 fueron el capitán Rodri Hernández, que, con camiseta roja y pantalón corto, brindó al cielo de Madrid el trofeo dorado, junto al seleccionador Luis de la Fuente, vestido de chándal, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzan, con traje y camisa blanca.

En ese avión se pudo leer el rótulo 'Despega un equipo, vuela un país', lema con el que viajaron y regresaron de Estados Unidos, donde lograron la segunda 'estrella' mundial para España tras la conquistada en Sudáfrica 2010.

Los integrantes de la selección fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras 'Enhorabuena campeones', en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid, donde comerán y ultimarán los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos.

Las celebraciones oficiales comenzarán a las 17:30 horas , cuando la 'Roja' será recibida por la Casa Real en La Zarzuela y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa para ser recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , antes de iniciar sobre las 19:00 horas el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto.

La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración.

Desde las 18:00 horas, el escenario instalado en Cibeles acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas, según informó la Real Federación Española de Fútbol.

La expedición española está ahora descansando un par de horas antes de iniciar las distintas recepciones, todos preparados para una tarde que se presume inolvidable por las calles de la capital.

Según informa la Cadena SER en sus redes sociales, Arde Bogotá, Aitana, Viva Suecia, Ana Mena y Lola Índigo serán algunos de los artistas que se subirán al escenario para cantar por la Selección.

Aparte de los artistas citados, también se subirán al escenario Barce, Álex Martini y DJ Pawly , según informan otros medios. La RFEF ha apuntado que todavía faltan sorpresas por anunciar en relación a esta celebración.

El recorrido por las calles de Madrid comenzará a las 19:00 horas. Se ha retrasado un poco, pero nada importante. El itinerario de la rúa arrancará en Moncloa y atravesará las calles de Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá y Alfonso XII antes de concluir en Montalbán.

La selección española ya está de vuelta en casa. Después de conquistar el Mundial tras imponerse a Argentina en la gran final, el combinado dirigido por Luis de la Fuente aterrizó este lunes en Madrid con el trofeo que acredita a España como campeona del mundo por segunda vez en su historia. La capital se viste de gala para recibir a unos futbolistas que serán homenajeados durante toda la tarde con un recorrido por las calles más emblemáticas de la ciudad.

Aunque el aterrizaje estaba previsto para primera hora de la tarde, el vuelo sufrió un retraso cercano a los 90 minutos y no tomó tierra en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hasta las 14:25 horas. A pesar de la espera, numerosos aficionados se acercaron a las inmediaciones del aeropuerto con la esperanza de ver de cerca a sus ídolos, aunque la expedición abandonó las instalaciones por una zona restringida.

Rodri alza la Copa al bajar del avión

Nada más abrirse la puerta del avión, el primero en aparecer fue el capitán, Rodri Hernández, que sostuvo en alto el trofeo dorado para ofrecer la imagen más esperada de la jornada. Junto a él descendieron el seleccionador, Luis de la Fuente, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Tras ellos fueron bajando el resto de futbolistas, el cuerpo técnico y los miembros de la expedición española. Las sonrisas eran evidentes, aunque también se apreciaba el cansancio acumulado después de las intensas celebraciones vividas en Estados Unidos, circunstancia que incluso provocó que la salida del vuelo hacia España se retrasara. El avión de Iberia que trasladó a los campeones lucía además el lema "Despega un equipo, vuela un país", el mismo mensaje con el que la expedición inició su viaje hacia un Mundial que terminó convirtiéndose en histórico para el fútbol español.

Recepciones oficiales antes de la gran fiesta

A pie de pista, la expedición fue recibida por un autobús personalizado con el mensaje "Enhorabuena campeones", que trasladó a jugadores y técnicos hasta un hotel de Madrid. Allí pudieron descansar, comer y preparar una agenda repleta de actos institucionales.

La primera parada será el Palacio de La Zarzuela, donde serán recibidos por los miembros de la Casa Real, presentes anoche en la final. Posteriormente, la selección acudirá al Palacio de la Moncloa para mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una vez concluyan ambos actos, llegará uno de los momentos más esperados por la afición: el desfile en autobús descubierto por las calles de Madrid. La comitiva recorrerá algunos de los lugares más representativos de la capital antes de finalizar el trayecto en la plaza de Cibeles, epicentro de la celebración.

Cibeles espera a los campeones

Mientras la selección cumple con sus compromisos institucionales, miles de aficionados podrán ir calentando el ambiente en Cibeles. Desde primera hora de la tarde habrá música, actuaciones, animación y distintas actividades organizadas para amenizar la espera hasta la llegada de los campeones.

La previsión es que los futbolistas aparezcan sobre las 21:00 horas para compartir con la afición el éxito conseguido en el Mundial. Será el broche de oro a una jornada histórica que servirá para celebrar la segunda estrella de la selección española, dieciséis años después de la conquistada en Sudáfrica, y homenajear a una generación que ya forma parte de la historia del fútbol español.