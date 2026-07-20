La apuesta de Luis de la Fuente le da la razón en el Mundial

El técnico de la selección española ha vuelto a dar motivos para seguir confiando en su figura más allá del Mundial 2026 pese a las críticas y dudas que hubieron desde que anunciase la convocatoria para este torneo, que ha terminado ganando imponiéndose a Argentina

Luis de la Fuente va a salir como uno de los más reforzados sin duda tras la conquista de España del Mundial 2026. El técnico de Haro, fiel a sus ideas, ha respondido a todo tipo de críticas que había en su figura y en la convocatoria que anunció antes de comenzar este torneo de selecciones, como la decisión de llevar a jugadores que tenían problemas físicos como Víctor Muñoz o Nico Williams.

Con todo ello, España sigue confirmándose como una de las grandes favoritas actualmente a ganar cualquier torneo, tal y como se esperaba antes del comienzo del Mundial 2026. Pese a la seria candidatura de Francia y Argentina, 'La Roja' fue intratable en este torneo de selecciones con juego, firmenza en ambas áreas y dispuesta desde el arranque a llegar a lo más alto. La RFEF defiende a la figura de Luis de la Fuente.

Las decisiones de Luis de la Fuente han marcado las diferencias

La selección española llegaba como una de las favoritas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras la Eurocopa que ganó ‘La Roja’ en Alemania. Además, el grupo llegaba en esta ocasión sin la figura de jugadores veteranos como Dani Carvajal o Álvaro Morata, así como el varapalo de la lesión de Fermín, que podría haber sido uno de los titulares.

Por otro lado, Luis de la Fuente tuvo que afrontar la lesión de Nico Williams, que no ha podido de empezar de inicio en un partido del Mundial. Por ello, el técnico de Haro apostó por la figura de Álex Baena, que ha respondido a las mil maravillas desde la banda izquierda, haciéndose con un hueco en el once conforme iba avanzando España en este torneo de selecciones.

El debate en la portería de España, zanjado desde el primer partido del Mundial

España también empezó con un tropiezo ante Cabo Verde que hicieron saltar las alarmas en ‘La Roja’, pero el grupo cambio el chip en los siguientes partidos, consiguiendo victorias frente a Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia. Sin aparentes cambios en el once, Luis de la Fuente le dio la vuelta rápidamente a ese primer susto inicial en el Mundial.

Por otra parte, Luis de la Fuente zanjó el debate en la portería con su apuesta por Unai Simón. El portero que le dio la Eurocopa 2024 fue el titular en el Mundial 2026, pese a los rumores por la presencia de Joan García y David Raya, que hicieron una gran temporada con el Barcelona y el Arsenal, respectivamente. El meta del Athletic Club ha sido un seguro bajo palos, encajando un gol en todo el torneo, que fue ante Bélgica.

El futuro de Luis de la Fuente pasa por España

La seguridad de Unai Simón, premiado como el mejor meta del Mundial, ha sido determinante, incluso ante Argentina sin recibir un disparo a puerta en 120 minutos. La apuesta de Luis de la Fuente le estaba dando la razón en los diferentes partidos del Mundial, siendo la principal opción y dejando, de esta manera, sin minutos a Joan García y David Raya. Los dos porteros han sido los únicos que no han tenido protagonismo con España, además de Grimaldo y Víctor Muñoz.

Por ello, Luis de la Fuente, que alabó al grupo tras la victoria, seguirá siendo el técnico de la selección española más allá de este Mundial 2026, con plena confianza por parte de la RFEF de cara a las próximas citas que tiene ‘La Roja’, como la Nations League, Eurocopa 2028 o el Mundial 2030 en España, Marruecos y Portugal. Ni el propio entrenador español ni Rafael Louzán llegaron a hablar de un futuro parece claro en torno a su figura.